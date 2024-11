L'esperimento sociale di Filippo Pinò: otto giorni chiuso in casa, solo con l'AI

Corsico (Milano), 4 novembre 2024 - Otto giorni chiuso in casa, completamente isolato: niente visite né contatti diretti, nessuna telefonata concessa. L'unica cosa che Filippo Pinò avrà a disposizione sarà l'Intelligenza Artificiale. Un esperimento che ha l'obiettivo di rispondere a due domande: “Cosa può fare e cosa si può fare con l'AI? I tools mi aiuteranno a sviluppare progetti e obiettivi, personali e professionali, o saranno, al contrario, un ostacolo? Fino a dove può arrivare l'uso della AI nella vita quotidiana?”, si domanda Filippo, 44 anni, nato e cresciuto a Corsico, con un passato di studi e professioni diverse, fino a intraprendere il percorso nel settore vendite e specializzarsi in formazione, training e coaching, sempre nel campo vendite.

"Ho iniziato a esplorare le caratteristiche e le potenzialità dell'AI. Ho seguito diversi corsi – continua Filippo – appassionandomi dell'argomento e ideando il progetto 'AI and I', Artificial Intelligence e io”. In cosa consiste l'esperimento? Totalmente isolato e ripreso h24 dalle telecamere posizionate nell'appartamento, Filippo vivrà 8 giorni, a partire da domani (martedì 5 novembre), fissando obiettivi specifici.

Metà sulla vita quotidiana, personale, come imparare una posizione di yoga solo con i suggerimenti di ChatGPT o costruire oggetti, sempre solo usando l'AI. Gli obiettivi professionali saranno complessi ma anche divertenti e stimolanti, come creare un gioco, dalla grafica al regolamento, utile al team building aziendale. Un altro obiettivo da raggiungere iniziando subito, dal primo giorno, c'è già: scrivere un libro, interamente con l'AI, in solo otto giorni. Il contenuto sarà top secret, svelato solo al termine dell'esperimento. L'AI sarà di aiuto o completamente inutile?

Il giorno prima, Filippo programmerà gli obiettivi e li condividerà nei momenti live sulla sua pagina Instagram e altri social, con aggiornamenti sull'avanzamento degli obiettivi e pillole curiose sullo svolgimento dell'esperimento. Se ChatGPT sarà in grado di supportare Filippo con le giuste indicazioni, il protagonista dell'esperimento avrà tempo a disposizione per accogliere le proposte del pubblico. “Cosa vorreste far fare all'AI e, di conseguenza, a me? Sarà il pubblico a condividere la propria idea che valuterò ovviamente con i consigli dell'AI - spiega -. L'Intelligenza Artificiale sarà in grado di dare una svolta all'organizzazione del lavoro, o questa incredibile innovazione ha limiti, almeno per ora, invalicabili? Sarà un confronto costante con l'AI, un collegamento continuo per otto giorni e otto notti. Con la tecnologia, potrei centrare tutti gli obiettivi al volo, o creare progetti clamorosamente inutili. Lo scopriremo giorno per giorno”.