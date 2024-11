Turismo, una mano dall’intelligenza artificiale

Si chiama Iodah e la pronuncia, che ricorderà ai più Yoda, il noto personaggio di Guerre Stellari, in un certo senso fa pensare a qualcosa che ha a che fare con il futuro, con la tecnologia. In effetti non si sbaglia: Iodah, che sta per Intelligence on destination and hospitality è la prima piattaforma ad utilizzare l’intelligenza artificiale istruita specificamente per il turismo: partendo da un’analisi dei dati online (recensioni, tariffe delle strutture alberghiere, offerte) Iodah è in grado di fornire numerose informazioni turistiche a livello quali e quantitativo e indicatori attuali e previsionali.

L’innovativo sistema digitale è stato adottato dall’Azienda di promozione e formazione della Valtellina e a breve sarà a disposizione anche degli albergatori e dei vari Consorzi turistici. "L’auspicio è che questa piattaforma possa rappresentare un significativo passo avanti per il turismo in Valtellina – ha dichiarato Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio - Potersi finalmente avvalere di dati e indicatori di questo tipo ci consentirà di migliorare la nostra offerta, così come di essere più strategici nella pianificazione". Ad oggi, con riferimento al territorio della provincia, vengono conteggiate circa 330mila recensioni di 3.000 operatori; nel caso delle ricettività, vengono analizzate ed elaborate dalla piattaforma 2.000 strutture ricettive con oltre 300mila offerte complessive.

Oltre alla dashboard sull’intera provincia di Sondrio, sono in fase di ultimazione le dashboard dei territori e una specifica per gli albergatori.

"Per noi è un onore che la Digital Inphinity con la sua piattaforma Iodah possa dare un contributo allo sviluppo turistico di questo fantastico territorio – commenta Fabio Primerano, fondatore di Iodah e presidente di Federalberghi Lombardia - La Valtellina è una destinazione che ottiene un ottimo valore di gradimento da parte dei turisti raggiungendo un Indice di reputazione della destinazione di ben 87,2 con il 45% delle attività che mostrano un elevato apprezzamento. Molto positive anche le aspettative della partenza della stagione invernale, con il "quasi sold-out" delle attività ricettive per Capodanno". Sara Baldini