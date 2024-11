La rivoluzione dei vigili. Ecco l’Ia per gli incidenti

È un Corpo in continuo movimento, quello della polizia locale di Desio. Che, viste le sempre più numerose attività, ma anche i sempre maggiori pericoli che si corrono, ha deciso di attrezzarsi ancora di più. Con strumenti anti-aggressione subito e, in prospettiva, con software di intelligenza artificiale. Per questo, l’Amministrazione comunale ha deciso di puntare non solo sulla sicurezza dei cittadini, ma anche quella degli agenti. Come? Dotandoli di ulteriori strumenti per la difesa. Nei giorni scorsi è partito da Palazzo l’ordine per 40 nuovi manicotti di spray urticante “antiaggressione"“ e 3 nuove mazzette–manganello. Con una spesa di circa 3.500 euro. "Il personale appartenente al Corpo di polizia locale si trova frequentemente a operare in situazioni a medio e alto rischio - spiega la Giunta - tanto nelle attività di polizia stradale, quanto in quelle di polizia locale e di sicurezza, nelle quali è elevata la possibilità di aggressione da parte di soggetti in stato di ebbrezza o ubriachezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti o, comunque, da atteggiamenti ingiustificatamente aggressivi, anche se non in condizioni da legittimare l’uso delle armi da fuoco in dotazione". Da qui i nuovi rifornimenti, anche per dotare i nuovi agenti arrivati in rinforzo nell’ultimo periodo. E prossimamente dovrebbero arrivare anche dei rinforzi dal punto di vista tecnologico, questa volta per le normali attività, soprattutto quelle legate al rilievo degli incidenti stradali. Con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Per ora, è solo una ipotesi: "La polizia locale sta valutando un software, che è stato presentato nei giorni scorsi al comandante Cosimo Tafuro, sulla rilevazione degli incidenti - racconta il vicesindaco Andrea Villa - È una proposta sicuramente interessante e all’avanguardia che vogliamo approfondire. Sono favorevole all’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di aiuto e supporto alle attività, prima di prendere una decisione però dobbiamo fare tutte le valutazioni e, nel caso, prepararci a questo utilizzo. Di certo, sarebbe uno strumento utile e interessante per gestire gli incidenti".