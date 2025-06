Pioltello, lite per gelosia. Coppia finisce in ospedale

La lite esplosa per motivi personali, forse di gelosia, e l’alcol che fa il resto: alterco notturno al Satellite fra due peruviani, uomo e donna. Volano pugni e bottigliate: e tutti e due, ma senza gravi ferite, finiscono in pronto soccorso. La gazzarra è esplosa poco dopo l’una e mezza di notte in via Cilea, e ha richiesto l’intervento di ambulanza e carabinieri, chiamati da molti residenti. Protagonista una coppia, 37 anni lui, 46 lei. I motivi dell’alterco sono ancora in via di chiarimento. Le ferite sono state provocate da cocci di bottiglia. Sul posto i soccorritori in codice rosso. I trasporti in ospedale sono poi stati in verde e giallo.

È invece ancora in condizioni critiche e in prognosi riservata, seppure non in pericolo di vita, il 24enne che l’altra sera è stato colpito da una coltellata alla schiena a Melzo, in circostanze ancora misteriose e al vaglio dei carabinieri di Pioltello e di Melzo. Il ragazzo è al San Raffaele. Il fendente gli avrebbe perforato un polmone. Solo quando le sue condizioni saranno migliorate il giovane potrà essere sentito dagli inquirenti. Che, nel frattempo, stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza che monitorano il centro storico melzese. La pista, quella dell’epilogo sanguinoso di una lite, di un alterco per regolamento di conti o di una rissa.

Monica Autunno