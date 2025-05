Festival Giffoni, studenti alla kermesse in veste di giurati

Il ricordo felice della prima partecipazione l’anno scorso, un "Giffoni experience continua" proseguito nelle scuole, e l’altro pomeriggio, nella sala Terra di Arcadia Cinema, il gran finale, o se si preferisce nuovo inizio: le premiazioni dei filmati ed elaborati creativi realizzati dagli studenti, e la designazione dei tre studenti melzesi che, dal 17 al 26 luglio, saranno giurati al Festival di Giffoni 2025, 55esima edizione e l’impegnativo tema "Diventare umani". Sono Gabriele Belsito e Valentina Ronchi della scuola san Giuseppe e Andrea Zangara di Enaip Melzo, partiranno accompagnati dal prof Lorenzo Belletti. C’è anche un tris di riservisti: Maria Gloria Ronchi della San Giuseppe, Nicolò Verderio e Lorenzo Vergallo, dell’Ipsia Majorana. Madrina del pomeriggio Diana Marangoni, l’assessore alla cultura che ha seguito l’intero cammino.

Il saluto ai ragazzi anche da parte di Laura Fumagalli, responsabile di Arcadia partner di progetto: "Siamo tutti qui con uno stesso obiettivo: celebrare il cinema, e le emozioni che ci dona".

Il primo giurato melzese al Festival del cinema di Giffoni era stato, l’estate scorsa, il liceale Alessandro Fontanesca. Ne era seguito "Giffoni experience continua a Melzo", percorso rivolto a ragazzi delle medie e delle superiori melzesi. Gli elaborati selezionati e premiati sono stati proiettati l’altro pomeriggio in sala: "Diventare umani: sperimentare e ascoltare per un futuro di speranza e di pace", realizzato dai ragazzi della San Giuseppe; "Rispetto per tutti: il respiro della Costituzione", di Enaip; "Essere umani significa provare emozioni", del Majorana. Lavori e candidature alla partecipazione al festival sono stati vagliati da una giuria composta da amministrazione e Arcadia cinema. M.A.