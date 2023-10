Festeggiamenti per l’attacco di Hamas: quali sono le scuole milanesi nel mirino del ministro Valditara

Milano – “Quant'è bello quando brucia Tel Aviv”, è scritto su una storia Instagram della Kurva Manzoni Antifa, gruppo di studenti che sostiene la squadra di calcetto del liceo classico Manzoni di Milano. La story mostra una foto di palestinesi esultanti dopo l'attacco a Israele.

Lo storico liceo del centro di Milano è una delle scuole finite sotto accusa da parte del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara che oggi ha portato la sua solidarietà alla scuola della Comunità Ebraica di via Sally Mayer a Milano. Ma non è l’unica. Nel mirino di Valditara, che ha annunciato ispezioni nelle scuole e ha auspicato la prigione per chi ha pubblicato i video, ci sarebbero anche l’Iis Severi Correnti di via Alcuino, che ospita liceo scientifico e liceo linguistico, e il liceo Setti Carraro Dalla Chiesa di via Passione. Ovviamente non si tratta degli istituti in quanto tali ma di alcuni gruppi studenteschi, politicamente vicini alla causa palestinese.

La storia Instagram del collettivo studentesco del Severi Correnti

"Partendo dalla scuola – ha detto Valditara - è necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo e promuovere la cultura del rispetto. Questo odio feroce, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il mondo intero. Non basta coltivare la memoria: occorre esaltare la centralità e la bellezza dell'essere umano, la cui esistenza è sacra e inviolabile”.

Ma non tutti i collettivi studenteschi hanno scelto la strada del ‘tifo’, in una realtà complessa come quella mediorientale. Quello dell’Itt Artemisia Gentileschi di via Giulio Natta, ad esempio, ha pubblicato la celebre foto di un bambino palestinese con la kefiah e uno israeliano con la kippah abbracciati.

La foto pubblicata dagli studenti del Gentileschi

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp del Giorno clicca qui.