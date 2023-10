Valditara a Milano: “Se è vero che collettivi inneggiano ad Hamas, ispezioni nelle scuole coinvolte e prigione per i responsabili”

Il liceo classico di Milano Giuseppe Parini è "un liceo dove si sono diplomati molti personaggi che hanno fatto grande Milano e grande l'Italia, fra i tanti basti pensare ad Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, ma soprattutto il liceo Parini è ancora oggi una scuola all'avanguardia". Lo ha detto stamani il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della sua visita al liceo Parini in occasione dei 250 anni dalla sua fondazione. "Ho visitato il laboratorio multimediale e ho trovato delle esperienze veramente molto avanzate. Hanno saputo spendere molto bene i fondi del Pnrr che noi abbiamo distribuito e hanno anche una didattica all'avanguardia", ha aggiunto il ministro. Inoltre, il liceo Giuseppe Parini "ha accolto con favore l'introduzione del docente tutor e del docente orientatore per quella personalizzazione della didattica che io ritengo - ha concluso - sia la sfida della scuola del futuro".

Collettivi pro Hamas: ispezioni a scuola

Dopo la visita al Parini il ministro ha fatto tappa nella scuola della comunità ebraica di via Sally Mayer per esprimere solidarietà a nome di tutto il Governo. E proprio qui Valditara ha appreso che due associazioni giovanili milanesi avrebbero appoggiato sui social gli attacchi, arrivando ad esultare per i massacri di civili. Il ministro ha quindi annunciato ispezioni nelle scuole coinvolte, auspicando il carcere per i responsabili: “Partendo dalla scuola è necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo – ha detto Valditara – e promuovere la cultura del rispetto. Questo odio feroce, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il mondo intero. Non basta coltivare la memoria: occorre esaltare la centralità e la bellezza dell’essere umano, la cui esistenza è sacra e inviolabile. Saranno quindi effettuate ispezioni in quegli istituti scolastici dove sarebbero emersi atteggiamenti di odio antisemita e di esaltazione della infame azione di Hamas. Vogliamo verificare se qualcuno ha realmente manifestato atteggiamenti di odio, di antisemitismo o di incitamento alla guerra contro Israele. Se questi fatti venissero appurati, i responsabili saranno denunciati alla Procura della Repubblica. Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perché ebrei, deve essere perseguito dalle leggi penali”.

Valditara: “Spero che i responsabili finiscano in prigione”

Ancora in riferimento ai Collettivi milanesi e alle presunte frasi antisemite, Valditara ha ribadito: “L'azione di Hamas è infame, queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica spero finiscano in prigione, sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma. Non è plausibile che alcuni sindacati o partiti li difendano”. Alla visita alla scuola ebraica di Milano era presente anche il segreterio generale Alfonso Sassun. Il ministro è stato accolto da tutto il personale della scuola, dal vicepresidente della comunità Ilan Boni, dal consigliere e vicepresidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) Milo Hasbani e dal rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib. Durante la visita del ministro si è collegato telefonicamente il presidente della comunità Walker Meghnagi.

Ambiente, ministero colpito con spray

Infine, in merito alle recenti manifestazioni per l’ambiente Valditara ha precisato: "L'impegno per una società che sia compatibile con i criteri di un ambiente sano sono preoccupazioni che ci stanno molto a cuore, il rispetto dell'ambiente ha e avrà centralità anche a scuola, meno mi piacciono le contestazioni violente: venerdì scorso il ministero è stato colpito con bombe carta e spray tra l'altro fortemente anti-ambientali. Io preferisco la cultura del dialogo anche serrato ma quando si trascende con la violenza si passa dalla parte del torto".

