Milano si divide tra Palestina e Israele: possibili tensioni per le due manifestazioni contrapposte

Una fiaccolata "per rappresentare la vicinanza al popolo israeliano" e una manifestazione "in solidarietà con il popolo palestinese, minacciato dal colonialismo". Milano si divide sul conflitto che infiamma il Medio Oriente con due appuntamenti di segno opposto che si terranno, quasi in concomitanza.

Alle 17.30 in piazza della Scala, davanti palazzo Marino, ci sarà infatti la manifestazione indetta dalla rete dei giovani palestinesi, decisa ad "esprimere la solidarietà al popolo palestinese, che da 75 anni combatte per la propria libertà e dignità. È nostro dovere mostrare a un popolo che combatte per la propria libertà e per dimostrare che Milano è con chi lotta per la liberazione della Palestina". Dalle 18.30 invece, davanti al Memoriale della Shoah di Milano (Piazza Edmond Jacob Safra 1), ci saranno un sit-In e fiaccolata "per ribadire che stiamo con Israele senza se e senza ma". Lo ricorda il capogruppo di Forza Italia al Municipio 1 di Milano Gian Paolo Berni Ferretti.

Una situazione potenzialmente esplosiva per cui Milano alza al massimo livello le misure di sicurezza relative a tutti i possibili luoghi di scontro tra i rappresentanti delle due fazioni.

Intanto oggi sulla facciata di Palazzo Marino saranno esposte la bandiera di Israele e quella della pace. Questa la decisione del consiglio comunale che ha scelto di seguire la linea dettata dal sindaco Giuseppe Sala per superare lo stallo interno al centrosinistra. La discussione in consiglio, infatti, era iniziata alle 16.30 con tre diverse mozioni sul tavolo, una presentata dal partito democratico e due dalle forze di opposizione. Ma i malumori interni alla maggioranza si erano subito fatti sentire, con il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi che aveva dichiarato la sua contrarietà all'esposizione della bandiera dello stato di Israele.

