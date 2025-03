Ferrari, passerella rossa in piazza Castello con Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Milano, 3 marzo 2025 – La Rossa si svela in piazza Castello. Giovedì 6 marzo la Milano che ama i motori abbraccerà la Ferrari e i suoi piloti che disputeranno il Mondiale di Formula 1, edizione 2025.

L’evento Scuderia Ferrari HP drivers’ presentation by Unicredit andrà in scena dalle 17 in piazza Castello, palcoscenico d'eccezione per l’auto del cavallino rampante e per i suoi portacolori, a partire dai piloti Charles Leclerc e il nuovo Lewis Hamilton, ex Mercedes che arriva a Maranello con il suo carico glorioso di sette titoli mondiali.

Il programma

In passerella saliranno il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, e il ceo di UniCredit, Andrea Orcel, assieme ai cronisti Sky Carlo Vanzini, Vicky Piria e Ivan Capelli. Poi toccherà ai grandi protagonisti dell’evento, Fred Vasseur, team principal della scuderia, e i due piloti Leclerc ed Hamilton.

Si partirà alle 16: sul palco di piazza Castello verrà allestito un dj set, in attesa dell’arrivo dei piloti. “L’accesso alla piazza – fanno sapere dalla Ferrari – sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni varco. Chi non dovesse trovare posto, potrà seguire l’evento sui maxischermi allestiti nelle vie adiacenti la piazza”.

La presentazione verrà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now. Il Mondiale di Formula 1 inizierà nel week-end del 15 e 16 marzo.

La viabilità

L’organizzazione di un evento così importante comporterà una serie di variazioni nel servizio di Atm. Le modifiche saranno concentrate nella giornata di giovedì, anche se alcuni dei cambiamenti saranno in vigore a partire da questa sera, lunedì 3 marzo.

Partiamo dalla metropolitana: la stazione M1 Cairoli chiuderà giovedì 6 marzo dopo le 15, venendo “saltata” dai treni fino alla fine del servizio. Per raggiungere piazza Castello si potranno usare Cadorna, Cordusio o Lanza, quest’ultima sulla M2.

Queste, invece, le linee di superficie che verranno coinvolte: tram 1, 4 (dalle 5.30 di mercoledì 5 marzo), 19; bus 50, 57, 58 (dalle 20 di questa sera), 85 (dalla mezzanotte di mercoledì 5 marzo), N25 (dalla mezzanotte di lunedì 3 marzo), N26 (da mercoledì 5 marzo). Tutte le variazioni sono illustrate sul sito ufficiale di Atm, a questa pagina.