La nuova piazza Castello: "Viviamo in una cartolina. Ma invasi dalla polvere..."

All’ombra del Castello Sforzesco si stende un ampio spiazzo a mezzaluna dominato da un’enorme fontana: fu realizzata nel 1999 su immagine di quella eretta in epoca fascista e poi smontata nel 1959, durante i lavori per la costruzione della metro. Con il suo gioco di zampilli e cascatelle è il simbolo di piazza Castello, insieme alla fortezza edificata nel ‘400 dal duca di Milano Francesco Sforza. L’area è stata oggetto di un’opera di riqualificazione, fra il 2021 e il 2024, con l’ampliamento delle zone pedonali, la posa di panchine, l’aggiunta di un terzo filare di aceri e la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione in calcestre che viene però criticata da vari punti di vista. "È una piazza bella e piena di turisti, ma ora quando c’è vento si alza la polvere", osserva Roman Pyslar, che lavora in uno dei chioschi-bar. "Le bici sfrecciano troppo veloci: ho visto diverse persone investite - aggiunge Maria Montini, che abita vicino - E di notte diventa un dormitorio per senzatetto. Ma resta una piazza meravigliosa: sembra di vivere in una cartolina".

