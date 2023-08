Ferragosto anomalo a Milano: gelaterie “in ferie” e tutti i golosi ... stanno al fresco

C’erano una volta le file di persone assiepate fuori dalle gelaterie di Milano per una sosta golosa e rinfrescante durante la torrida estate meneghina. C’erano una volta, per l’appunto. Ma probabilmente non serve andare troppo indietro nel tempo per immaginare le piazze e le aree verdi del capoluogo gremite di turisti e dei pochi residenti rimasti a casa, intenti a passare Ferragosto con in mano un cono gelato o una coppetta. Eppure in quella che è considerata la città italiana che non dorme mai, operosa, attiva e irreprensibile, sorprende vedere alcune botteghe storiche del capoluogo chiuse nelle settimane centrali di agosto. "Riapertura il 26 agosto“ si legge sul cartello appeso sulla saracinesca di “La bottega del gelato“, lasciando i clienti fidelizzati letteralmente a bocca asciutta e invitandoli a spingersi altrove per soddisfare le proprie voglie. E si parla di un nome storico di Milano. Una bottega a conduzione famigliare nata nel 1964 dalla passione per la lavorazione artigianale di Giunetto Cardelli, che negli anni ha ricevuto parecchi riconoscimenti, come la Medaglia d’Oro ad Honorem dall’Accademia della Gelateria Italiana nel 2009. Tra le new entry di corso Buenos Aires, “Sbam“ gelati, trasferitosi per la precisione in via Ozanam, dall’aspetto decisamente più moderno e pop, dove volendo è possibile farsi una foto vicino al bancone, location perfetta per uno scatto “Instagram“, ricco di gusti, dai più tradizionali ai più sofisticati, ha deciso, nonostante la grande concorrenza, di prendersi una pausa "Vi aspettiamo dal 22 agosto. Buone vacanze".

Da contraltare, il salone di bellezza a fianco ricorda al pubblico che "il negozio è aperto tutto agosto", mettendo in serio dubbio che un taglio o una piega estiva stiano soppiantando uno dei piaceri di gola più amati dal Bel Paese. Si scherza, ma nemmeno troppo a ben vedere. Stessa storia per “I gelati di Bocca“, all’angolo tra via Spontini e via Claudio Monteverdi. Manco la serranda colorata dai gusti del fresco dessert riesce a ravvivare l’idea di passare un ferragosto senza la merenda estiva per eccellenza. Secondo l’istituto del gelato italiano, però, gli amanti dell’ice cream in Italia rappresentano ancora il 93% della popolazione. E se è pur vero che il gelato è diventato un evergreen che non conosce stagione, strappa un sorriso beffardo osservare i banconi vuoti, fino a poco fa colmi di creme, in attesa solo dell’arrivo del vento di settembre.