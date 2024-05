Ferragni, la faccia schifata e la “vendetta alla Kidman” su Fedez: “Potrò uscire col tacco 12 senza sensi di colpa”

Dopo la calma, la tempesta. La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez stava vivendo un periodo di relativa tranquillità (a dire il vero, forse anche oscurata dalle vicissitudini legali e non che hanno travolto il rapper nelle ultime settimane nell’ambito del pestaggio al personal trainer dei vip Cristiano Iovino).

Ora però, in pochi giorni, dalla vendita della Casa sul Lago alla prima uscita ufficiale tra il 34enne e Garance Authié, modella francese del 2004, al Gran Premio di Montecarlo, Ferragni si è sentita tirata in causa e ha ceduto alla tentazione del botta e risposta social.

Il post di Chiara Ferragni, il like al commento galeotto e Fedez a Montecarlo con Garance Authié, modella 20enne

Nel pomeriggio di martedì, dopo il flirt, poi smentito, con Ludovica di Gresy e la passerella di Montecarlo tra l’ex marito e la giovane modella, l’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo account TikTok una foto con una faccia schifata e una scritta: “Scrivete voi la caption”, invitando i follower a trovare un “titolo” a quello scatto. Ovviamente i suoi fan si sono scatenati: l’obiettivo principale delle loro taglienti freddure non poteva che essere Fedez. Tra le migliaia di commenti arrivati sotto il post, Ferragni ha scelto di mettere like, quasi in segno di approvazione, a uno ben preciso: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. Il riferimento è chiaramente all’altezza dell’ex marito. Una frase che, tra l’altro, usò anche Nicole Kidman per colpire Tom Cruise dopo la rottura tra le due star di Hollywood. Un attaco che Ferragni ha assestato sicuramente in modo non casuale, visto che già in passato il rapper era stato preso in giro per la sua statura.

Tutto risale ai temi dei dissapori propio tra Fedez e il collega Marracash. Marra aveva definito l’ex di Chiara Ferragni un “nano con la sindrome di Napoleone”. Evidentemente un tasto dolente per Fedez che l’ex conosceva benissimo e ha deciso di premere con forza. In attesa del prossimo episodio, che sicuramente non mancherà.