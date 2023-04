Fermate metropolitana chiuse il 25 aprile: quali Ecco gli orari di oggi per i mezzi Atm

In occasione del tradizionale corteo dell’Anpi per la Festa della Liberazione in programma oggi 25 Aprile a Milano con partenza alle 14 da Porta Venezia e arrivo in Duomo la circolazione dei mezzi Atm subirà delle variazioni.

Metropolitana

Le fermate Duomo (linea rossa e gialla) e San Babila (linea rossa) resteranno chiuse dalle 14 fino al termine della manifestazione, su disposizione della Questura per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In alternativa, usate le stazioni vicine.

Bus e tram

Nel pomeriggio alcune linee, tra cui i tram 1 e 9, potrebbero essere rallentate, deviate o terminare prima del capolinea. Aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione su sito, app e Twitter di Atm

Orari di bus, tram e filobus

Tutte le linee seguono il consueto orario festivo.

Orari delle metropolitane

Tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo. La linea M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

Orario festivo (dalle 13 alle 20) In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è in servizio la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Rete notturna

Nelle notti tra il 23 e il 24 e tra il 25 e il 26 aprile non fanno servizio le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94. Fanno servizio le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91. Nelle notti tra il 24 e il 25 aprile sono in servizio tutti i bus delle linee notturne.

Parcheggi di corrispondenza

I parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento. I parcheggi di piazza Abbiategrasso, Romolo e Bovio sono aperti a pagamento.