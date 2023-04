25 Aprile 2023 in Lombardia: cortei, manifestazioni, concerti, spettacoli. Tutti gli eventi

Se a Milano si terrà, come da tradizione, la grande manifestazione nazionale, il settantottesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo verrà celebrato praticamente in tutta la Lombardia, con una serie di iniziative dedicate alla memoria della Resistenza.

Cortei, deposizioni di corone, momenti di riflessione pubblica: ecco una mappa dei principali appuntamenti in programma per domani, martedì 25 Aprile.

Sarà sul piazzale della stazione FS la manifestazione provinciale di Bergamo, con inizio alle ore 9. Sempre domani, a Trescore Balneario, alle 17.30 in piazza Salvo D’Acquisto, presidio con deposizione di corone e discorsi ufficiali.

Nel Bresciano, a Lodrino, venerdì 28 aprile è in programma “Liberi di cantare, liberi di narrare”, serata di canti, musiche e parole della Resistenza. Appuntamento alle 21 al cinema teatro San Luigi, in vicolo Prandini. A Brescia, invece, martedì 25 Aprile si chiuderà la grande festa della Resistenza al Carmine: alle 12.30 si pranza con lo “spiedo resistente”, segue il concerto dei Jakala. Alle 16.30 corteo verso piazza della Loggia, poi ancora musica dal vivo e dj set.

La banda Musica di San Bartolomeo nelle vigne di Tavernola accompagnerà la cerimonia ufficiale di Como, in programma ai Giardini a lago, con cuore delle celebrazioni al monumento alla Resistenza europea dalle 11.

Celebrazioni a Cremona dalle 9 con messa, corteo dalla piazzetta della chiesa di San Luca, cerimonia in piazza del Comune con esibizione del corpo bandistico di Vailate e consegna delle borse di studio della Resistenza nella Sala dei Quadri del palazzo comunale.

Lecco celebra il 25 Aprile con il corteo da piazza Mazzini verso largo Montenero e piazza Diaz. Fra le iniziative alle 21 la proiezione al cinema teatro Nuovo Aquilone del docufilm Storie di ribelli per amore. Don Giovanni Barbareschi e il coraggio della Resistenza Milanese.

Parte da largo Tosi alle 10.15 il corteo organizzato per ricordare la Liberazione a Legnano. In piazza San Magno oltre al sindaco Lorenzo Radice e i rappresentanti dell’Anpi, interverranno anche tre studenti delle scuole superiori.

In piazza Castello a Lodi, dalle 17, si festeggia con banchi gastronomici, momenti di approfondimento e musica dal vivo.

A Mantova, oltre alle celebrazioni ufficiali la mattina nei giardini di viale Piave, festa popolare allo spazio sociale La Boje: alle 13 il pranzo condiviso, alle 15 il live con I bimbi sperduti di Piter Punk e i Lookers T.

A Monza il giorno del 25 Aprile si parte dalle 9 al Campo dei partigiani presso il cimitero comunale con “Questo è il fiore del partigiano”, canti e voci della Resistenza. Alle 11 la manifestazione ufficiale in piazza Trento e Trieste, in serata dalle 18.30 all’Osteria Visconti di via Visconti 37 si festeggia con Anpi Hours, aperitivo a sostegno dell’attività della sezione provinciale dell’Associazione partigiani.

Numerose le iniziative anche nel Pavese: a Vigevano, con inizio alle 17.30, a Palazzo Merula andrà in scena il recital “Marci su Roma”, dedicato alla resistibile ascesa del fascismo. Sarà, questo, il cuore di un intero pomeriggio organizzato per celebrare la Liberazione. Al centro sociale Stradellino di via Fossa 40 a Stradella, nell’Oltrepo, invece, pranzo resistente a partire dalle 12.30. La celebrazione ufficiale a Stradella sarà alle 11 nella sala Nerina Brambilla del municipio. A Pavia corteo dalle 10.30 con ritrovo in piazzale Ghinaglia e arrivo in piazza del Carmine con successiva tappa in piazza Italia.

A Sondrio raduno in piazza Campello alle 8.45 con omaggio al monumento alla Resistenza e al comandante partigiano Marcello, il tenente colonnello Edoardo Alessi, cui è stata dedicata la caserma dei carabinieri. A Tirano corteo dalle 10.45 da via XX Settembre e cerimonia finale in piazza Marinoni. A Morbegno dalle 9.30 deposizioni di corone e alzabandiera con messa per i caduti nella chiesa di San Giovanni dalle 10.20.

Corteo in partenza da piazza San Vittore a Varese: i partecipanti si muoveranno a partire dalle 9.30, con chiusura di manifestazione alle 10.30 al Salone Estense. Dalle 10 alle 16 si potranno visitare anche i rifugi antiaerei della città. A Busto Arsizio dopo alzabandiera e deposizione di corone, alle 10.30 conferenza pubblica in piazzetta Angioletto Castiglioni. Il professor Giorgio Vecchio parlerà de La Resistenza italiana, le Resistenze europee e la nascita dell’Europa unita.