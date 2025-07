Fermata Assago, cantieri in partenza. Nuovi attraversamenti e ingressi

Milano-Cortina 2026: al via i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni delle passerelle delle due fermate di Assago e del nuovo ingresso per la stazione Milanofiori-Forum al piano banchina. Opere attese da anni che renderanno ancora più agevole l’uso dei mezzi pubblici.

Un nuovo ingresso a raso per facilitare il tragitto dei pendolari e il rifacimento di tutta la pavimentazione delle passerelle pedonali della fermata M2 “Assago-Milanofiori Forum“. Sono queste le importanti novità che il Comune di Milano ha approvato, recependo le continue sollecitazioni del Comune di Assago, concludendo così un intervento – quello per le opere accessorie del prolungamento della Metropolitana Milanese ad Assago – che risale al dicembre del 2017.

Ora che i progetti di fattibilità tecnica ed economica sono definiti, così come i progetti esecutivi, il Comune di Milano, dopo il parere formale di Regione, ordinerà alla stazione appaltante l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle passerelle ciclopedonali. I due attraversamenti pedonali che permettono di scavalcare l’A7 da tempo erano al centro delle critiche di pendolari e tifosi per le particolari criticità registrate durante i mesi piovosi o in inverno. È proprio quando le temperature si abbassano sotto lo zero che su questi attraversamenti si originano lastre di ghiaccio che portano i numerosi passanti a dover prestare particolare attenzione a non scivolare.

Un altro intervento atteso da tempo, che rientra nelle opere finanziate con lo stesso schema, è il nuovo ingresso per la stazione Milanofiori Forum. Anche questo intervento deriva da una criticità che più volte è stata evidenziata e cioè l’utilizzo, da parte dei viaggiatori della metropolitana milanese, delle uscite d’emergenza anziché degli appositi percorsi di risalita per gli accessi e gli ingressi "ufficiali", quelli dove si timbra il biglietto per intenderci.

Per un costo di oltre 600mila euro, per accedere alla fermata sarà aperto un nuovo varco al piano banchina su binario pari, dotato di tornelli e di una pensilina sospesa in metallo a protezione dell’accesso stesso. Nella lettera erano richiamati e quindi approvati anche i lavori ai parcheggi di interscambio e alle relative automazioni.