Fedez ricoverato, oggi nuovi esami. Intanto il web si spacca tra chi gli augura il peggio e chi lo difende

Dopo ore di tensione e paura, permane un cauto ottimismo intorno allo stato di salute del rapper Fedez, ricoverato e operato al Fatebenefratelli di Milano per un’emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche. I cantante in mattinata dovrebbe essere sottoposto a nuovi controlli che potranno verificare il buon esito dell'intervento a cui è stato sottoposto nella giornata di giovedì.

In attesa di buone notizie da casa Ferragnez, i social si sono scatenati sul caso. Su Twitter, o forse meglio dire "X", in molti hanno criticato l'eco che ha avuto la notizia del rapper, arrivando addirittura a gioire del ricovero e augurare il peggio al 34enne milanese. Anche la moglie, Chiara Ferragni, non è stata risparmiata dalle critiche per la gestione social che ha avuto del caso: non è stata apprezzata la sua scelta di pubblicare storie che in qualche modo hanno amplificato la curiosità/apprensione intorno alla salute di suo marito.

Fortunatamente però, non tutti i commenti erano del tenore di quelli sopracitati. Tutti i fan della coppia più social d'Italia sono scesi numerosi in campo in difesa dei propri beniamini con messaggi di vicinanza e supporto e con aspre critiche nei confronti degli utenti che avevano sferrato un attacco ai Ferragnez.

"Puoi pensare quello che vuoi di #Fedez di cui tra l’altro non ho ottimi ricordi professionali. Ma se riesci a tirare fuori l’odio pure durante un ricovero in ospedale non sei un cretino, sei una me**a", scrive un utente su X. E ancora "Trovo sconcertante augurare la morte a qualcuno che, semplicemente non è simpatico perché ricco, famoso, popolare. Ma davvero siamo diventati così cattivi e meschini?", "#Fedez non mi piace, ma ha avuto un tumore al pancreas e ho sperato che si salvasse. Se se ne parla è normale perché è un personaggio pubblico. Ieri ha rischiato di nuovo la vita e ho letto commenti vergognosi. Chi rideva e chi voleva stappare lo champagne. MA NON VI FATE SCHIFO?"

Ora non resta che attendere comunicazioni ufficiali che la coppia non mancherà di fare arrivare, ca va sans dire, via social.