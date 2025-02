Fedez e il pestaggio di Cristiano Iovino: la Procura di Milano chiede l’archiviazione per il rapper in gara a Sanremo

Milano – Alla fine, la procura di Milano ha chiesto di archiviare l’inchiesta a carico di Fedez – all’anagrafe Federico Leonardo Lucio – per rissa e lesioni in merito al presunto pestaggio contro Cristiano Iovino avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 in via Traiano, a Milano. L’aggressione, configurata come una sorta di spedizione punitiva, non era mai stata denunciata dal “personal trainer dei vip” e Iovino e Fedez, lo scorso maggio, avevano raggiunto un accordo economico. Sulla richiesta di archiviazione si pronuncerà il giudice per le indagini preliminari.