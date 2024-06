Dov’è finito Fedez? Il rapper è sparito ma non risulta ricoverato

Di Fedez ancora nessuna traccia. Sono ormai giorni che il rapper 34enne non condivide nulla sui suoi canali social, nè compare in live su Twitch ospite di qualche streamer come ultimamente stava capitando sempre più spesso. L’assenza del (solitamente) presentissimo rapper sta facendo crescere la preoccupazione tra i suoi fan. L’ultimo post su Instagram è del 31 maggio. Il cantante non ha partecipato nemmeno al TIM Summer Hits 2024 di Roma, dove era stato inserito nella scaletta del 13 giugno.

Un’assenza che ha fatto parlare moltissimo i social. Da subito ha iniziato a circolare l'ipotesi che il 34enne potesse essere stato di un nuovo ricovero al San Raffaele di Milano. Una notizia che però, al momento, non trova al nessuna conferma.

Lo scorso venerdì, durante la trasmissione 'Pomeriggio 5', si era parlato di un lieve malore per Fedez. Ma lo stesso inviato del programma aveva smentito l'ipotesi di un ricovero al San Raffaele, dove in passato Fedez è stato operato per un tumore al pancreas. Anche "l'esperto di news sui vip”, Alessandro Rosica, sul suo account Instagram aveva lanciato l’indiscrezione di un nuovo ricovero per Fedez. Secondo l’investigatore dei social, l’artista sarebbe stato ricoverato per poi fare ritorno a casa in condizioni "stabili".

Il precedente

Voci simili erano uscite anche in seguito al forfait di Fedez alle riprese del nuovo programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”. In quel caso, il rapper non si presentò all’appuntamento con il conduttore di Alessandria proprio per un malore che l’aveva costretto a un viaggio al pronto soccorso.

Anche allora i gravi precedenti di salute del rapper avevano fatto pensare al peggio. Ma a stoppare il tam tam mediatico e le speculazioni sulle sue condizioni, fu proprio il diretto interessato, che con una storia Instagram fece chiarezza sulla questione: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che son in fin di vita”. Non resta che aspettare nuove comunicazioni dai canali del rapper che, sicuramente, non tarderanno ad arrivare.