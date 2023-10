Fedez difeso da J-Ax contro gli sciacalli di X Factor: ecco cosa ha detto

Mentre Fedez lottava in ospedale dopo un’emorragia causata da due ulcere, fuori iniziate a circolare alcune voci su una sua presunta sostituzione alla conduzione del programma X Factor. Qualcuno aveva ipotizzato che al posto del cantante sarebbe subentrato l’amico e rapper J-Ax. Alla fine, nel giorno in cui Fedez è uscito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano ed è tornato a casa, le voci sono state smentite dallo stesso J-Ax.

L’artista, fondatore degli Articolo 31, ha scritto testualmente su Instragram: “Io non so chi mette in giro 'ste voci ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor. P.S. Rimettiti preso Fede”. Le voci erano nate ipotizzando che il marito di Chiara Ferragni non riuscisse a ristabilirsi per la partenza della fase live del talent show di Sky.