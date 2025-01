FedEx, iIllecita somministrazione di manodopera: sequestrati 46 milioni al colosso delle spedizioni

Milano- I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo di 46 milioni di euro nei confronti della FedEx, società leader nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti. La filiale italiana del colosso americano si trova a Milano.

L'indagine

Il decreto d'urgenza è stato emesso dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Le ipotesi investigative, riferisce la Gdf, "riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti".

Le società filtro

Gli investigatori hanno ricostruito la "filiera della manodopera", rilevando che "i rapporti di lavoro con la società committente sono stati 'schermati' da società 'filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società 'serbatoio'), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell`I.V.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale". L'inchiesta condotta dal pm Paolo Storari vede al momento 3 indagati: due persone fisiche e la stessa FedEx, sotto accusa ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa di società per reati commessi da propri dipendenti.

Gli oneri non pagati

Il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera, al centro dell'inchiesta della Procura di Milano, configura i cosiddetti "serbatoi" di lavoratori, a cui non venivano corrisposti gli "oneri di natura previdenziale e assistenziale".