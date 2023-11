Sesto San Giovanni, aree Falck: entro sei mesi i cantieri di Hines sull’Unione Zero

Sesto San Giovanni, 27 novembre 2023 - Hines annuncia entro sei mesi l’avvio dei lavori di Unione Zero, unico lotto privato pronto a essere cantierizzato nelle aree ex Falck per un totale di circa 129mila metri quadrati di superficie lorda costruita.

Alla luce del completamento delle attività di bonifica e dei lavori di scavo propedeutici alla costruzione del lotto Unione 0, l’inizio dei è previsto entro giugno, dopo il processo di selezione dell’impresa di costruzione. L’investimento previsto è pari a 600 milioni di euro e includerà residenze in affitto, studentato, hotel e spazi direzionali e verrà realizzato tramite il fondo immobiliare “Unione 0”, gestito da Prelios SGR, e partecipato da Hines e Cale Street. Gli uffici del Comune a oggi hanno già rilasciato il permesso a costruire per lo studentato ed è in via conclusiva la fase istruttoria per il rilascio degli altri permessi: a febbraio saranno emessi i preavvisi, con un anno di ritardo a causa del riassetto societario all’interno di Milanosesto e l’ingresso nella proprietà delle ex Falck della cordata Coima-Redo.

Le attività di cantiere sull’Unione Zero si concluderanno per il 2026 e occuperanno stabilmente una media giornaliera di circa 500 operai specializzati, oltre a ingegneri, architetti e progettisti dedicati del team Hines. I sei nuovi edifici prevedranno destinazioni d’uso diverse e un mix di funzioni e servizi con verde diffuso, ospitando oltre 6.000 persone tra spazi residenziali e direzionali, rendendo così Unione Zero e la Città della Salute e della Ricerca un nuovo distretto di eccellenza.

Il volto del nuovo quartiere è disegnato da nomi noti del mondo della progettazione e del design, con un’impronta architettonica “Made in Italy”: Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) si è occupato degli spazi direzionali (50mila metri quadrati) e dell’hotel (11mila metri quadrati destinati a 300 camere), Park Associati dello studentato (22mila metri quadrati per 700 posti letto) e Scandurra Studio Architettura delle residenze in affitto a mercato libero (46mila metri quadrati per 480 unità residenziali).

La componente destinata a edilizia convenzionata, pari a 27mila metri quadrati, sarà realizzata da Redo SGR a seguito della cessione di una porzione del lotto Unione Zerp. Oltre a essere co-investitore, Hines svolgerà il ruolo di development manager nell’ambito dello sviluppo delle opere private, gestendo inoltre tutte le opere di urbanizzazione funzionali a Unione Zero e alla Città della Salute e della Ricerca.