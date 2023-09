Fabrizio Corona chiamò “ebeti” i Ferragnez: pronto al risarcirli

Milano, 18 settembre 2023.- Ancora guai per Fabrizio Corona. E' stato infatti raggiunto un accordo transattivo tra i Ferragnez (termine che si riferisce a Chiara Ferragni e Fedez) e Fabrizio Corona, che era stato imputato a Milano per diffamazione dopo aver definito la coppia "ebeti" in un'intervista del 2020.

L'accordo prevede il pagamento di una somma come risarcimento da parte di Corona alla coppia. L'udienza per l'accordo si terra' il 2 ottobre.

L’ultimo guaio di Corona

A inizio settembre la procura di Milanone ha chiesto il rinvio a giudizio perché denunciato oltre un anno fa da una donna per un filmato sexy. La presunta vittima, sposata e con figli, si era rivolta all'ex fotografo dei vip per servizi editoriali e pubblicitari su un libro da pubblicare e, invece, avrebbe subito un ricatto proprio con quel video realizzato da Corona. Accuse sempre respinte dalla difesa dello stesso Corona. Sottoposto a perquisizione da parte dei carabinieri nell'aprile 2022, su questa vicenda c'è anche una contesa civile. La procura, l'inchiesta è affidata al pm Antonio Cristillo, ha stralciato la contestazione di tentata truffa e ha chiuso le indagini e chiesto il processo per la tentata estorsione.