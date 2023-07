Fedez e Chiara Ferragni, ecco le foto del nuovo attivo di Milano: marmi di lusso e vista mozzafiato

Fedez e Chiara Ferragni dovrebbero trasferirsi a ottobre 2023 nella loro nuova casa a Citylife, il quartiere di Milano dove già vivono in affitto. Lo scrive la influencer su Instagram il giorno stesso in cui l’autorità Antitrust ha deciso di estendere a due società riconducibili a lei il procedimento avviato nei confronti della Balocco per pratica commerciale scorretta in relazione all'iniziativa commerciale denominata “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino”.

La coppia più famosa d’Italia ha pubblicato un album su Instagram con alcune foto della nuova casa, che i Ferragnez hanno deciso di comprare dopo la nascita di Vittoria, sorellina del primogenito Leone. L’appartamento è un attico su due piani con finestre panoramiche unito da una scala a chiocciola. Nelle immagini si vede un ampio salotto con camino, un bagno in marmo rosa con sauna e un grande terrazzo con vista sullo Skyline milanese.

Sembra che la coppia, come molti altri italiani, abbia subito delle lungaggini nei tempi di costruzione. L’appartamento doveva essere pronto nella primavera di quest’anno e invece sarà disponibile (forse) a ottobre 2023. Molte ditte – alle prese con un’impennata delle richieste legate ai bonus immobiliari – stanno subendo carenze di manodopera e materiali.