L’ex scalo di Porta Genova diventa social hub: ospiterà un’oasi per rider con ciclofficina e ripari dal maltempo

Milano, 5 giugno 2025 – Il primo passo per “riempire un vuoto urbano” in vista della prossima tappa, l’apertura di uno spazio destinato ai rider che per le sue modalità progettuali sarà “il primo in Italia”, cambiando il volto dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova attraverso un progetto di utilizzo temporaneo pluriennale, in attesa del masterplan definitivo.

È stato inaugurato ieri il Social Hub, progettato dallo studio d’architettura Simone Menasse con il supporto dello studio Ivan Mirizzi: un ambiente ristrutturato, “in cui lo stile moderno valorizza le antiche travi in legno e le aperture originali”, con una piazza esterna trasformata in un’oasi cittadina di duemila metri quadri con piante e aree relax.

Uno spazio polifunzionale che offre servizi, bar e ristorante, pensato come luogo di coworking e per ospitare mostre, presentazioni di libri, ma anche eventi di moda, artistici e musicali. “È il primo tassello di un disegno più ampio – spiega Viola Drèssino, architetta di Lombardini22 – che avrà il suo fiore all’occhiello nel primo Riders Hub italiano, che contiamo di aprire entro la fine di quest’anno. Ci saranno stalli per le biciclette, una ciclofficina, spazi coperti per ripararsi dalle intemperie, creando una situazione più umana per quei lavoratori che tra una consegna e l’altra si ritrovano davanti all’ex stazione di Porta Genova o nella zona dei Navigli. Una volta completato il progetto, verrà riempito uno spazio urbano abbandonato, con nuovi servizi per il quartiere”.

Le nuove destinazioni d’uso dell’ex scalo di Porta Genova, la stazione più antica di Milano (l’ultimo convoglio della linea Milano-Mortara dovrebbe partire entro dicembre 2025), sono previste dal masterplan sviluppato da Lombardini22, su una maxi-area che si estende dal piazzale dell’ex magazzino merci fino al fondo corsa, oggetto di una convenzione ad usi temporanei tra il Comune e FS Sistemi Urbani.

L’associazione Scalo Porta Genova ha vinto il bando prendendo in gestione le zone e, in collaborazione con Lombardini22, ha sviluppato il progetto con l’obiettivo di “generare spazi versatili e connessi con il tessuto urbano”. All’interno dell’ex magazzino, bene vincolato dal ministero, sono stati ultimati i lavori per il Social Hub.

Il masterplan ambisce a estendere la stessa vocazione polifunzionale, ricreativa e culturale anche al fondo corsa e allo spazio urbano collocato accanto al Social Hub, lungo il corso del Naviglio Grande e all’interno delle mura vincolate. Parte integrante del progetto, è anche un’area all’interno del Metropark, il parcheggio della stazione di Porta Genova: qui, a ottobre inizieranno i lavori per il primo Riders Hub italiano che offrirà riparo e servizi ai corrieri che si spostano in bicicletta. Il locale, a cui si accederà da via Valenza, disporrà di servizi igienici e una zona lounge con un punto ristoro automatizzato, prese per i telefoni e attrezzi per la manutenzione dei veicoli. All’esterno verrà poi creata una piccola piazza semicoperta che permetterà di parcheggiare le biciclette e ripararle in caso di maltempo.