L’Estetista Cinica sul caso Ferragni: “Che paura, ho pensato di chiudere tutto”

Tutti la conoscono come l’Estetista Cinica, ma Cristina Fogazzi, influencer e imprenditrice, in questo caso ha mostrato tutto tranne che cinismo. “Non parlo mai di cose fuori dalle creme ultimamente, ma stamattina mi prendo un attimo per fare una riflessione” l’esordio dell’imprenditrice bresciana che ha lanciato la linea di cosmetici VeraLab: “È un mese che sotto i miei post e in Direct è tutto un ‘cosa pensi di Chiara Ferragni?’. E da un mese rispondo: ‘perché ti dovrei dare la mia opinione su Chiara Ferragni?’. Sai che la conosco, che siamo amiche, l'ho fatto anche lavorare. Devo venire qua a sputare in faccia la persona che conosco”.

Poi l’imprenditrice bresciana entra nel merito: “ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, i capelli tirati cibo per un mese quando vengono fatte continuamente queste domande. Qualcuno vuole anche gli Hunger Games, cioè vuole la gente che si ammazza l'un l’altro per portare a casa il proprio culo. Allora siccome vedo che tira una brutta aria, parlo male di te così porto a casa consenso io. Ma c'è qualcuno veramente che vuole una cosa così orrenda?Allora io gli Hunger Games non li faccio, non non mi troverete mai in un'arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che se siano vicine alle persone che inciampano, alle quali succede qualcosa, glielo dice di persona o lo dice davanti a milioni di followers”.

Poi la chiusa: “Altrimenti sei una mer*a, nella vita di tutti i giorni come nella vita di instagram. Senza dire alla tua amica cosa pensi lo vai a raccontare ai giornali. Non so come si è messa. Che brutta questa cosa. Che paura posso dirvi? Ragazze che paura. Per la prima volta in tanti anni ho pensato di chiudere tutto”.