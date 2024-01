Influencer e deinfluencer, yin e yang dei social

Per Eraclito, filosofo greco presocratico, la segreta legge del mondo risiede nella stretta connessione dei contrari che in quanto opposti, lottano fra di loro, ma nello stesso tempo, non possono fare a meno l'uno dell'altro, dato che vivono solo l'uno in virtù dell'altro. E’ il caso di yin e yang, della luce e buio, del bene e del male, dell’inflazione e della deflazione, ma adesso nella categoria degli opposti che non possono vivere l’uno senza l’altro entrano anche gli influencer e i deinfluencer.

Per una Chiara Ferragni, influencer del consumismo e dei capi pregiati a prezzi altrettanto pregiati, c’è un Derek Guy, deinfluencer in quanto guru del fast fashion ovvero del vestire elegante a prezzi accettabili. Come diceva, 50 orsono, mia nonna 50: chic et pas cher.

Il pandoro-gate ha messo a nudo il mondo degli influencer da e-commerce e acceso la luce sul suo contrario. Un fenomeno che già esisteva ma che viveva in cono d’ombra. Ora sarà da capire chi sarà lo yin e chi lo yang dei social tra influencer e deinfluencer: panta rei come ha detto il solito Eraclito e nel mondo dei social “tutto scorre” molto ma molto velocemente.