Maltempo, riprende la circolazione sulla M3. Bus e tram: la situazione

Milano, martedì 31 ottobre – Da qualche ora il sole è tornato a splendere su Milano, ma i problemi provocati dall’esondazione del Seveso continuano a farsi sentire, soprattutto sui trasporti pubblici.

Passeggeri in attesa dopo lo stop di M3

La situazione in linea 3

La linea gialla, nel primo pomeriggio, era ancora interrotta, dopo la chiusura di questa mattina in seguito all’allagamento di una galleria. La tratta chiusa era quella fra Zara e Stazione Centrale, prima ancora fra Maciachini e Centrale, area in cui i treni sono sostituiti da bus. La situazione è tornata alla normalità verso le 16.20 quando sono state riaperte tutte le stazioni della linea M3, dove i treni tornano a viaggiare come al solito.

Linee di superficie

Le linee 10, 12, 14, 19, 90, 91, 92 sono tornate in pieno servizio.

Di seguito quelle ancora deviate o interrotte

Tram 5: fa servizio tra Centrale Fs ed Ortica. Non fa servizio tra Centrale Fs e Ospedale Maggiore;

Tram 7: non fa servizio tra viale Fulvio Testi/Santa Monica a piazzale Lagosta;

Tram 33: non fa servizio tra via Farini/via Ugo Bassi e Lagosta;

Bus 51: non fa servizio tra l'Ospedale Maggiore e il capolinea di viale Zara; Bus 60: non fa servizio tra Centrale Fs e il capolinea di viale Zara;

Bus 82: non fa servizio tra piazzale Maciachini e il capolinea di viale Zara