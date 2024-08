Fuga da Milano: mete, storie e volti dei viaggiatori nel weekend dell’ultimo grande esodo

MILANO – Un sorriso così ampio da inarcare le sopracciglia, senza rughe da stress “incise” sulla pelle della fronte. Lavoro, fretta, scadenze e preoccupazioni hanno mollato la presa sulla mente. Faranno ritorno solo a settembre. C’è tempo. Nel sabato del grande esodo prima di Ferragosto, i milanesi in modalità relax intercettati sull’Autostrada del Sole, nell’area di servizio di San Zenone Ovest, in testa hanno un solo pensiero: le vacanze estive (progettate, sognate, agognate per tutto l’anno) sono finalmente arrivate.

52mila auto ieri si sono infilate nell’imbuto del casello alla barriera di Milano Sud, per ripartire e fuggire a tutta velocità, pur di lasciarsi alle spalle quella diavolo di metropoli.

Alessandro Breda, 45 anni, titolare di una ditta di traslochi, ha comprato giusto 3 giorni fa (“usata ma tenuta bene”, direbbe Luca Carboni) una moto Bmw R1200 Gs per trascorrere nove giorni romantici con la moglie Anna Ferrara, 50 anni: “I nostri tre figli sono grandi e sono rimasti a casa. Finalmente possiamo goderci per la prima volta un viaggetto tutto per noi in moto. Trascorreremo qualche giorno alle terme di Castrocaro, poi andremo a Urbino, faremo un giro sugli Appennini. Ultima tappa ad Atrani, gioiello sulla Costiera Amalfitana”. Budget preventivato: 2.500 euro.

Spenderà un po’ meno per sei giorni di evasione al mare (“2mila euro”) l’informatico Diego Taliano, 47 anni, diretto verso la spiaggia di Alba Adriatica, in Abruzzo, con la moglie Alba e Totò (un jack russell di 3 anni): “Staccare la spina dopo un anno di lavoro è doveroso e i soldi per le vacanze sono sempre spesi bene”.

Elisabetta Bellasio, 46 anni, è diretta verso Livorno per prendere il traghetto per Olbia. Ma non è da sola: con lei ci sono il marito Antonio, la figlia Giada, Achille, simpatico labrador. E pure la famiglia dell’amico Marco Lingardi, 48 anni (anche lui con la sua dolce metà Katia, la figlia Azzurra, e un altro quattrozampe, Leila, di razza Shiba Inu). “Di solito andavamo in ferie in Veneto. Quest’anno abbiamo voluto passare le vacanze in Sardegna. Per risparmiare un po’, abbiamo deciso di prendere insieme in affitto una villetta di due piani a Porto Corallo, in modo da dividere le spese”. Spesa preventivata: circa 4mila euro a famiglia. Non proprio per tutte le tasche. “Però non abbiamo fatto neppure un giorno di vacanza durante il resto dell’anno…” precisa Elisabetta.

Non hanno problemi economici (“non abbiamo fatto previsione di budget”) Ramona Ruini, 49 anni, col marito Gianfranco Catella, 51 anni, avvocato, appena tornati da un tour negli Stati Uniti tre giorni fa. E da ieri ancora in partenza per imbarcarsi ad Ancona e raggiungere il porto di Patrasso. Poi percorreranno in lungo e in largo la Grecia continentale per tre settimane a bordo di un camper che è “la massima espressione di libertà” affermano i due coniugi. Chi pensa di risparmiare come gli hippie negli anni Sessanta col mitico Westfalia si sbaglia di grosso: “Al giorno d’oggi sono mezzi che costano una fortuna” dice Ruini. Per la cronaca, il loro di marca tedesca Bürstner è stato pagato la bellezza di “110mila euro”. “Ma ci sono modelli di lusso e superaccessoriati che arrivano a costare 400mila euro”. In viaggio con gli zii, la nipote Giada Mellogrand, 18 anni: “L’anno scorso siamo andati insieme in Francia, Spagna e Portogallo, sempre in camper. Quest’anno mi hanno ancora invitata per la Grecia. Avrei forse potuto rifiutare?”. No, a meno di non voler commettere peccato mortale rinunciando a un itinerario da sogno.