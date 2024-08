Strade e traffico estivo. Superstrada da bollino nero. Contate un milione di auto

Più di un milione di automobilisti in viaggio sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Durante il week end, considerato il primo fine settima di esodo estivo di massa da bollino nero, i tecnici di Anas, grazie ai sensori di monitoraggio automatico, hanno contato oltre un milioni di transiti sul nastro d’asfalto di 101 chilometri che attraversa mezza Lombardia, tra l’hinterland di Milano e le porte della Valtellina, passando per la Brianza e i territori di Como e della provincia di Lecco. Sono almeno il 10% in più di quanti ne sono stati contati il fine settimana precedente. Il giorno peggiore è stato venerdì.

"Come sul resto della rete, anche lungo la SS 36, il traffico maggiore è stato rilevato venerdì, superiore dell’8% rispetto a sabato, risultando più intenso verso le montagne nelle giornate di venerdì e sabato - spiegano da Anas -. Di domenica invece il traffico è aumentato dell’11% in direzione sud, rispetto alla domenica della settimana precedente". La tratta più congestionata è stata quella di Monza: dalla mezzanotte di venerdì a quella di domenica, nell’arco di 72 ore, sono stati calcolati 267mila veicoli di passaggio, cioè quasi 90mila di media al giorno nell’arco dei tre giorni, 3.700 all’ora di media, 60 al minuto, uno al secondo, in un lungo e incessante serpentone di mezzi. Una cinquantina di chilometri più a nord, nel troncone di Costa Masnaga, ne sono stati invece rilevati 195mila, comunque tanti: 65mila al giorno, 2.700 all’ora, 45 al minuto. All’altezza di Lecco, i transiti sono stati 108mila e, lungo il lago, da Mandello del Lario a Colico, 92mila. Dopo l’innesto con la Statale 38 dello Stelvio, gli automobilisti in circolazione a Novate Mezzola sono stati 41mila, sempre durante tutto il fine settimana cominciato venerdì e terminato domenica, diventate 23mila dopo le uscite per la Val Chiavenna. La 36 si conferma quindi una delle più trafficate arterie d’Italia, al pari quasi di un’autostrada, sebbene non lo sia: su tutta l’A2 del Mediterranei ad esempio sono stati rilevati quasi 3 milioni di transiti; sulla Statale Adriatica più di 2 milioni; quasi 800mila sull’Aurelia sulla costa tirrenica; 250mila sulla Pontina in prossimità di Roma; più di 100mila sulla Quater Domitiana a Castel Volturno e 116mila a Giugliano; più di 1 milione, sulla 106 Jonica.