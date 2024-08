Super36, percorso a ostacoli. Esodo e incubo ingorgo:. Anas riduce i cantieri aperti

Statale 36 da bollino nero, per il primo esodo di massa estivo di agosto. Lo prevedono i tecnici di Anas che gestiscono i 101 chilometri dell’arteria che collega l’hinterland di Milano alle porte della provincia di Sondrio, passando per la Brianza, il Comasco e Lecco. "Spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato", avvertono gli esperti di traffico. Un piccolo assaggio delle code e dei rallentamenti che potrebbero verificarsi sabato e domenica, lo si è avuto già quest’oggi. A peggiorare ulteriormente la situazione c’è anche la chiusura della linea ferroviaria tra Colico e Tirano, che costringe in auto anche quanti invece vorrebbero spostarsi in treno. Per limitare disagi e intoppi, sono stati rimossi quasi tutti i cantieri. Alcuni però non si possono chiudere, come quello notturno all’altezza di Varenna e quello sulla nuova Lecco – Ballabio, cioè il raccordo della Statale 36 per la Valsassina, che si dirama dalla Milano – Lecco. Le possibili alternative alla Statale 36 per chi non vuole rimanere in coda sono, a sud, la ex Statale 36, tra l’innesto con la tangenziale Est e Lecco, oppure, sul versante orientale dell’Adda, la vecchia Lecco - Bergamo. In Alto Lario c’è la Sp 72 rivierasca, anch’essa tuttavia sempre molto trafficata, perché attraversa i centri di tutti i paesi che si affacciano sulla sponda orientale del Lago di Como. Verso Monza ci sono la Sp 60 tra Galbiate e Oggiono e la Sp 51 La Santa tra Oggiono e Casatenovo, fino al confine con la provincia di Monza e Brianza.

Per Como si può invece percorrere la SS 342 Briantea, cioè la Como – Bergamo. Durante gli orari di punta, è comunque probabile che si registri traffico intenso su tutte le principali strade. In Statale 36 eventuali comunicazioni su possibili problemi verranno garantite tramite messaggi sui pannelli a scritta variabile. In prefettura è inoltre attivo un Comitato operativo per la viabilità, i cui componenti sono reperibili h24. Il consiglio per tutti gli automobilisti in partenza è dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, non assumere sostanze alcoliche o droghe, allacciare la cintura di sicurezza e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori fino a 1,50 metri di altezza. Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra, mantenendo la distanza di sicurezza. D.D.S.