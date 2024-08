Autovelox e Telelaser in Lombardia: ecco le strade sotto controllo questa settimana

Milano, 5 agosto 2024 – Settimana bollente per il traffico con giorni quasi tutti da bollino rosso. E come ogni lunedì la Polizia stradale rende noto in quali giorni e dove verranno effettuati con autovelox e telelaser i controlli sul rispetto dei limiti di velocità in Lombardia. La Polizia di Stato ricorda di rispettare sempre i limiti di velocità per la propria e altrui sicurezza.

Non dimenticatevi inoltre che numerose sono le postazioni fisse e mobili attive in regione e gestite dalla polizia locale dei singoli Comuni.

Ecco dove saranno in Lombardia i controlli del rispetto della velocità

Lunedì 5 agosto 2024

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga (Lecco)

Strada Statale 9 Dir Tangenziale Est Lodi

Martedì 6 agosto 2024

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Statale 9 Dir Tangenziale Est Lodi

Strada Provinciale 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio (Bergamo)

Strada Comunale via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Mercoledì 7 agosto 2024

Autostrada A 60 (Varese)

Strada Statale 9 Dir Tangenziale. Est Lodi

Strada Provinciale 122 Francesca - Pontirolo (Bergamo)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Comunale via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Giovedì 8 agosto 2024

Strada Statale 9 Dir Tangenziale Est Lodi

Venerdì 9 agosto 2024

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Sabato 10 agosto 2024

Strada Statale 9 Dir Tangenziale Est Lodi

Domenica 11 agosto 2024