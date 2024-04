Elezione del rettore alla Statale di Milano: fumata nera, si tornerà alle urne

Milano – Fumata nera alla Statale di Milano: per l'elezione del rettore si tornerà alle urne mercoledì 10 aprile e giovedì 11 aprile (e se necessario il 17 e il 18 per il ballottaggio, com'era successo sei anni fa). In testa c'è Marina Brambilla, docente di Linguistica tedesca e attuale prorettrice con delega ai Servizi alla didattica e agli Studenti, che ha ricevuto 1.379,75 preferenze.

Gian Luigi Gatta, docente di Diritto penale e vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura, ha ricevuto 753,25 voti. Luca Solari, docente di Organizzazione aziendale e direttore della scuola di Giornalismo “Walter Tobagi“, ha ricevuto 544,75 preferenze.

Si riapre la partita (con l'incognita di possibili alleanze) per scegliere chi guiderà fino al 2030 l’ateneo più grande di Milano con i suoi oltre 61mila studenti, 2.539 professori e ricercatori e 2.082 dipendenti tra tecnici, amministrativi e bibliotecari, raccogliendo il testimone dal rettore Elio Franzini, che terminerà il suo mandato a settembre. Al primo turno si è presentato il 79% degli elettori, ovvero l'85% dei docenti e dei ricercatori, il 75% del personale tecnico e amministrativo e il 59% della rappresentanza studentesca e dei dottorati.