Milano, 14 aprile 2025 – Gli agenti della Polizia locale di Milano durante dei controlli hanno trovato sette chili di marijuana nascosti in alcuni sacchi in un capanno tra attrezzi e cianfrusaglie in un orto all'incrocio tra in via Molinetto di Lorenteggio, all'incrocio con l'Alzaia del Naviglio grande.

Il ritrovamento è stato fatto dagli agenti dell'unità cinofili con il cane pastore Qarlo di due anni e mezzo e da circa un anno in servizio effettivo con i "ghisa "di Milano.