Con passamontagna e pistola assaltano supermercato a San Giuliano: incastrati dai tatuaggi ai lati del collo

San Giuliano Milanese (Milano), 14 aprile 2025 – Hanno messo a segno una rapina in un supermercato di San Giuliano Milanese, con una pistola finta e il volto coperto da un passamontagna. Rintracciati dai carabinieri per i tatuaggi che uno dei due aveva a entrambi i lati del collo.

Il colpo con passamontagna e pistola

La rapina è avvenuta venerdì 11 aprile nel pomeriggio, a San Giuliano Milanese (Milano): secondo quanto ricostruito i due malviventi hanno fatto irruzione in un supermercato di via Trieste con il passamontagna e la pistola, facendosi consegnare dai dipendenti il denaro contenuto in un registratore di cassa, pari a circa 300 euro.

Incastrato dai tatuaggi

Tramite i racconti dei testimoni e riconoscendo i tatuaggi che uno dei due rapinatori aveva sul collo, i carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese sono riusciti a risalire a un 43enne italiano, con precedenti per droga e reati contro la persona e il patrimonio.

I controlli in casa

Arrivati in casa sua a San Giuliano la sera del 12 aprile, i militari hanno trovato all'interno l'uomo e il complice, un 49enne italiano anche lui con precedenti, oltre alla pistola, la riproduzione di una semiautomatica priva di tappo rossa, e ai passamontagna utilizzati durante la rapina. L'arma e gli indumenti sono stati sequestrati e i due sono stati arrestati per rapina aggravata e portati nel carcere di Lodi.