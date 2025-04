Droga per 600mila euro sequestrata in un appartamento nelle campagne lodigiane

Lodi, 14 aprile 2025 – Scoperto dalla guardia di finanza un magazzino di stoccaggio droga, arrestato 33 enne di origine albanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le fiamme gialle di Firenze, coadiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Milano e Lodi, hanno sequestrato in un appartamento di Caselle Lurani oltre 15 chili di cocaina e 12 chili di marjuana destinati alle principali "piazze di spaccio" del centro-nord Italia. Lo stupefacente una volta sul mercato avrebbe fruttato circa 600mila euro.

Il pedinamento

L'uomo, gravato da precedenti specifici, dopo essere stato fermato nel corso delle attività di controllo nelle piazze di spaccio toscane è stato monitorato dalle Fiamme gialle in ogni suo spostamento fino alla Lombardia.

L’arresto

I finanzieri hanno inseguito in auto il 33enne fino a un'abitazione, in zona isolata, nelle campagne di Caselle Lurani. E lì è stato fermato e perquisito. I controlli sono stati estesi anche all'appartamento, che si è rivelato un magazzino di stoccaggio della droga.

I finanzieri hanno rinvenuto oltre 15 chili di cocaina, suddivisa in 20 panetti, e 12 chili di marjuana, frazionata in 13 buste di cellophane, tre telefoni cellulari e denaro contante di vario taglio pari a 37mila euro, oltre a materiale per il confezionamento e macchinari per imbustare sottovuoto, bilancini, taglierini, bustine, zaini.

Tutto il materiale, insieme allo stupefacente e al denaro sono finiti sotto sequestro. Il tribunale di Lodi ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.