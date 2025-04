“Dorina, sei stata la luce della nostra comunità”: Truccazzano piange la mamma morta nell’incidente di Pozzuolo

Truccazzano (Milano) – “Sei stata luce per la nostra comunità”, Truccazzano piange Dorina, morta nel tragico schianto sulla provinciale cassanese dir a Pozzuolo Martesana lunedì pomeriggio. Dorina Bardhi, 46 anni e mamma di tre figlie. Una di loro, nove anni, viaggiava con lei sulla Opel Meriva disintegratasi nell’impatto con il tir, ed è ancora in condizioni gravi, ma stazionarie, all’ospedale di Bergamo, dove è stata portata in elisoccorso.

Preghiere per la madre volata via. Preghiere per la piccola: “Speriamo tutti che si riprenda”. Il corpo della donna morta intanto è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Milano. A ore dovrebbe essere disposta, da prassi, l’autopsia. Gli accertamenti sulla dinamica e le possibili cause del tragico schianto proseguono, a carico della polizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana. Vale l’ipotesi della prima ora, secondo cui l’auto avrebbe improvvisamente sbandato, andando a schiantarsi contro il mezzo pesante.

Uno dei primi necrologi ufficiali per Dorina è del Comune di Truccazzano. Riporta parole di cuore e una foto che racconta la donna scomparsa, capelli color rame e sorriso aperto, a fianco un pupazzo gigante. “Le belle persone – si legge – hanno un buon profumo, un sorriso armonioso, una parola gentile. Le riconosci, ne percepisci la presenza, hanno l’essenza dell’umiltà e nel cuore una grande umanità. Cara Dorina, sei stata luce per tutta la nostra comunità. Sentite condoglianze alla tua amata famiglia”.

Il cordoglio dei cittadini, in particolare della frazione di Albignano, dove Dorina Bardhi viveva con la famiglia e tutti la conoscevano, è un fiume in piena. “Il dolore della tua perdita è incommensurabile. Un giorno ci rivedremo, tu continua a illuminarci con il tuo sorriso”. “Veglia ora su tua figlia e sulla tua meravigliosa famiglia”. “Sei stata un esempio di altruismo e umiltà per tutti noi”. “Il cielo aveva bisogno del tuo sorriso, e di un angelo in più”. C’è commozione anche nella voce del sindaco, Franco De Gregorio. “Siamo tutti molto scossi. È una grande perdita”. Dorina “lavorava tanto per la comunità, con la parrocchia, l’oratorio. Una bella persona”. Un primo momento di preghiera per madre e figlioletta ieri, in oratorio. Un secondo è già fissato per questa sera.