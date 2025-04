Chi era Dorina Bardhi, la mamma 46enne morta nell’incidente sulla Cassanese: “Donna meravigliosa, dava tutto per la comunità”

Tragico schianto contro un tir sulla provinciale, e tragica morte per una mamma di 46 anni: è Dorina Bardhi, di Truccazzano. Accanto a lei la figlia di soli 9 anni. Portata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, lotta per la vita: le sue condizioni al momento del trasporto erano critiche. La tragedia alle due del pomeriggio, a Pozzuolo Martesana, sulla Cassanese, a poche decine di metri dallo svincolo della nuova Cassanese e dal casello della Teem.

L'utilitaria letteralmente distrutta su cui viaggiavano Dorina Bardhi e la figlia di 9 anni

L’impatto

L'auto su cui madre e figlia viaggiavano, una Opel Meriva Grigia, si è scontrata frontalmente con la motrice di un tir. Per la donna al volante nulla da fare: è deceduta sul colpo. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Adda Martesana al comando di Salvatore Guzzardo, per ore e ore sul posto con Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Il luogo del grave incidente stradale che si è verificato a Pozzuolo Martesana

Il ricordo

La notizia della tragedia intanto vola a Truccazzano, e in particolare ad Albignano, dove la vittima, di origine albanese e residente in paese da anni, viveva con il marito e tre figlie: “Una donna meravigliosa - così una conoscente - dedita alla famiglia e anche, e tanto, alla comunità, per cui si spendeva moltissimo”. Dorina era conosciuta, collaborava con associazioni, parrocchia e oratorio, ed era sempre in prima linea, sorridente ed entusiasta, nell'organizzazione di feste ed eventi: dedicati, soprattutto, ai bambini.

Dorina Bardhi, la donna morta a 46 anni nell'incidente sulla Cassanese

La ricostruzione

Il dramma si è verificato poco dopo le due del pomeriggio. Riserbo e cautela, da parte degli inquirenti, sulla precisa dinamica e soprattutto le possibili cause. Secondo la ricostruzione l'auto aveva appena percorso il cavalcavia dopo lo svincolo e imboccato lo stradone in direzione Cassano d'Adda. Qui, per motivi da chiarire, avrebbe sbandato, andando a scontrarsi con il mezzo pesante, che arrivava in direzione opposta. Uno schianto micidiale, poi il volo dell'utilitaria, ridotta a un ammasso di lamiere, fuori strada. Immediato l'allarme, e l'arrivo in forze dei soccorsi. Vani per Dorina, estratta dall'abitacolo ormai priva di vita.

La motrice del camion rimasta in mezzo alla strada dopo l'incidente

La speranza

La bambina, soccorsa sul posto, è stata caricata in eliambulanza, e trasferita in ospedale. Al momento del trasporto le sue condizioni erano molto serie. Le operazioni di rilievo, lunghe e complesse, sono durate diverse ore e hanno richiesto la chiusura del tratto di strada teatro del dramma, e la deviazione del traffico su un percorso parallelo nel centro di Pozzuolo, dove si sono registrate lunghe code soprattutto in ora di punta. Solo nel tardo pomeriggio l'ok alla riapertura della strada e alla rimozione dei mezzi: la motrice rimasta sulla strada, la carcassa dell'utilitaria, emblematica immagine di una tragedia inaccettabile.