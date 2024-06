Il mistero di Hanna, trovata morta a Pozzuolo Martesana. L’autopsia: “Decesso per soffocamento”

Pozzuolo Martesana (Milano) – Hanna Herasimckyk è morta per soffocamento. E' il primo esito dell'autopsia eseguita lunedì 17 giugno sul cadavere della quarantaseienne badante, con un passato da ballerina nei locali, ritrovato alle 5 di giovedì scorso nel suo appartamento di Pozzuolo Martesana. Bisognerà attendere l'esito dei test tossicologici per capire se si sia trattato di un soffocamento meccanico, quindi provocato da qualcuno, o di un soffocamento per assunzione di farmaci o stupefacenti; nel secondo caso, si tratterebbe di un decesso per cause naturali. I risultati dovrebbero arrivare a stretto giro, forse già nella giornata di martedì, e potrebbero essere dirimenti per indirizzare le indagini in un verso o nell'altro.

La chiamata al 112

Il corpo è stato ritrovato a terra dal marito della donna, il quarantatreenne K.D., che di mestiere fa l'autotrasportatore per una società di spedizioni: l'uomo ha raccontato di essere tornato a casa all'alba di giovedì 13 giugno e di aver rinvenuto il cadavere sul pavimento, in corridoio. Da lì la chiamata al 112 e l'arrivo dei carabinieri della tenenza di Cassano d'Adda, che hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per chiarire cosa sia accaduto.

La lite con la moglie

Sentito dai militari di Cassano, che stanno indagando insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Milano, il quarantatreenne ha riferito di aver litigato con la moglie e di non essere rientrato nell'abitazione per un paio di giorni. Il rapporto tra i due si era sfilacciato ultimamente, ma non risultano negli archivi delle forze dell'ordine denunce precedenti da parte della donna (solo qualche intervento per lite datato nel tempo). Al momento, è bene precisarlo, non risultano indagati.

L'inchiesta

In attesa di ulteriori novità dagli esami sul cadavere, i militari stanno comunque cercando di ricostruire gli ultimi giorni della coppia, per trovare riscontri alla testimonianza dell'uomo e per capire con esattezza quando sia morta Hanna. Stando a quanto emerso finora, è probabile che il decesso sia avvenuto diverse ore prima del ritrovamento: sul corpo c'erano alcune ecchimosi, che però potrebbero essere risalenti nel tempo, e un taglio già cicatrizzato su un braccio. Niente in grado di risolvere il giallo di Pozzuolo. Per ora.