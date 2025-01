Sangue in via Palmanova a Milano: donna accoltellata dal marito, è gravissima

Milano, 27 gennaio 2025 – Una cinquantasettenne cinese è stata accoltellata dal marito connazionale di 62 anni poco dopo le 9.30 di lunedì 27 gennaio 2025 nell'appartamento in cui vivono in via Palmanova. Stando alle prime informazioni, la donna è stata colpita alla scapola sinistra: soccorsa dai sanitari di Areu, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele. La chiamata al 112 ha generato un intervento immediato degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno arrestato per tentato omicidio aggravato l'uomo, portato a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.

Le indagini

Gli investigatori delle Volanti stanno cercando di ricostruire il contesto all'interno del quale è avvenuta l'aggressione: secondo quanto risulta al momento, non ci sono mai stati interventi precedenti in quell'abitazione né denunce da parte della cinquantasettenne; l'aggressore è incensurato. Sul posto anche gli specialisti della Scientifica per repertare le tracce in casa e aiutare i colleghi ad accertare la dinamica del raid a coltellate.