Accoltellata dal marito a Seriate: 14 ferite in tutto il corpo. Le urla la sera prima dell’aggressione: “Lasciami in pace!”

Seriate (Bergamo), 7 gennaio 2025 – Colpita da almeno 14 coltellate su tutto il corpo, resta grave ma stazionaria la donna di 39 anni che ieri è stata violentemente aggredita dal marito Daniel Manda, 48 anni, nel parcheggio della Lidl di Seriate. Si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il marito sarà interrogato domattina in carcere a Bergamo dal giudice per le indagini preliminari Lucia Graziosi, difeso dall'avvocato d'ufficio Alessandro Zonca. Manda, camionista di 48 anni, era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima il primo ottobre scorso, anche a seguito della remissione di querela da parte della moglie. Il procedimento era però andato avanti e a novembre era comunque comparso in Tribunale di Bergamo per rispondere dell'accusa di maltrattamenti aveva patteggiato due anni e 4 mesi. La moglie, pedinata di fatto da due giorni, a quanto si apprende, era intenzionata a sporgere a breve una nuova denuncia. Ora è accusato di tentato omicidio e stalking.

La sera prima dell’aggressione c’era stato già un momento concitato tra i due coniugi, ripreso in un video che è stato trasmesso oggi pomeriggio da 'Pomeriggio Cinque' su Canale 5. "Non ti avvicinare a me, non ti avvicinare a me: lasciami in pace!", si sente nel video. Lei parla in romeno al marito minaccioso e gli chiede "Cosa ci facevi davanti a casa mia?". E poi: "Te lo avevo detto che era finita". Soltanto la mattina dopo Menda l'ha seguita al supermercato e l'ha accoltellata, venendo bloccato dai presenti e poi arrestato dai carabinieri.