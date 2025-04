Docente scuola Infanzia. E si cercano carpentieri

Docente Scuola dell’infanzia, 1 posto. Requisiti: laurea in Scienze della Formazione Primaria, titoli di studi alternativi diploma di scuola magistrale / istituto magistrale / liceo psico-pedagogico conseguiti entro a.s. 2001/2002, esperienza nella mansione, come docente di sezione, conoscenze informatiche di base, conoscenza di base della lingua inglese, formazione ai sensi del D.lgs 81/2008, patente di guida B, disponibilità dal 25 agosto, Contratto: tempo determinato, Sede di lavoro: Brescia; Inserire autocandidature sul sito https://lavoro.provincia.brescia.it codice 40730.

Carpentiere in ferro, 2 posti. Requisiti: patente B automuniti/e, preferibile (ma non vincolante) l’aver maturato esperienza in mansioni simili, possedere un titolo di studio/formazione nel campo e competenze informatiche di base; Mansioni: assemblaggio di carpenteria metallica; Contratto: tempo determinato full time; Sede di lavoro: Pian Camuno; Inviare il curriculum in formato Pdf con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo mail info@effeduefelloni.it e per conoscenza a cdarfo@provincia.brescia.it codice 40729.