Tommy Gilardoni, parla il padre del dj indagato per stupro con La Russa jr: “Le ragazze d’oggi prima fanno sesso, poi capiscono con chi”

Ha parlato alla stampa il padre di Tommaso Gilardoni, il dj indagato insieme a Leonardo Apache La Russa – figlio del presidente del Senato Ignazio – per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. Il padre del giovane, Massimo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Verità: “Violenza sessuale? Non penso proprio che mio figlio possa aver fatto una cosa del genere, è un ragazzo con la testa sulle spalle”.

La ragazza di 22 anni ha accusato Leonardo La Russa di averla drogata durante una serata alla discoteca milanese Apophis, portata a casa e poi aver approfittato del suo stato di incoscienza per violentarla. In quella situazione, lei ha riferito che un amico di Alessandro che era lì quella sera – poi identificato in Tommaso Gilardoni – avrebbe avuto un rapporto sessuale con lei a sua insaputa perché stordita e incosciente.

Il padre del dj ha detto, testualmente, che quella storia “mi risulta strana” e che il figlio, che vive a Londra, “è sempre circondato da bellissime ragazze” e “non fa uso di stupefacenti”. “Mi sembra strano che abbia fatto una cosa del genere”, conclude.

L'uomo, incalzato dalle domande ha aggiunto che “però al giorno d'oggi le ragazze prima fanno sesso e poi si accorgono con chi l'hanno fatto ed è un attimo che vanno a denunciare le persone, però non lo so”.

Quando gli è stato fatto notare che la ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa aveva assunto psicofarmaci oltre a cocaina, e che questa può essere una miscela pericolosa, Massimo Gilardoni risponde: “Questa poi è andata a casa di La Russa, che non è proprio l'ultimo arrivato, ha fatto sesso e poi lo ha denunciato, può essere andata così”.

Il padre, alla domanda se sapesse che suo figlio fosse amico del figlio del presidente del Senato Ignazio la Russa, ha risposto: “Mi ha nominato questo ragazzo che faceva anche lui qualcosa, il dj a Londra”. Il figlio gli avrebbe detto, su quella sera, che “forse che è andato a dormire da lui una sera ed è finita lì”.