Milano, caso La Russa junior: identificato l’amico che con lui avrebbe abusato della giovane

Milano, 18 luglio 2023 – È stato identificato ieri sera da investigatori e inquirenti l’amico di Leonardo Apache La Russa, anche dj della serata del 18 maggio scorso, che sarebbe stato in casa La Russa la mattina successiva in cui la giovane di 22 anni, come ha denunciato, avrebbe subito abusi dal figlio del presidente del Senato Ignazio e anche dall'altro giovane, sempre stando alla sua denuncia.

Si tratterebbe di un ragazzo di 24 anni. Fonti giudiziarie hanno confermato che ieri sera si è arrivati alla nuova identificazione. A quanto si è saputo, il giovane potrebbe essere presto iscritto nel registro degli indagati.