La strage di Pioltello e le sentenze di assoluzione: l’amarezza del caravaggese Marco Tagliaferri, che quel mattino di sei anni fa perse la moglie Ida Milanesi

Caravaggio (Bergamo), 25 febbraio 2025 – Sorpresa e amarezza. Sono i sentimenti che animano il dottor Marco Tagliaferri, marito di una delle tre vittime del disastro ferroviario di Pioltello, Ida Milanesi, 61 anni, di Caravaggio, subito dopo la lettura della sentenza con la quale oggi il tribunale di Milano, al termine del processo, ha disposto otto assoluzioni e una sola condanna, 5 anni e 3 mesi per Marco Albanesi, ex responsabile dell'unità di Brescia di Rfi. «Rimango in attesa di leggere le motivazioni della sentenze di assoluzione – sottolinea –. Comunque questa sentenza che assolve tutti tranne uno, ci lascia un po' delusi e amareggiati”.

I convogli accartocciati sulla linea Milano-Treviglio la mattina del 25 gennaio 2018

“Com’è stato possibile?”

Anche il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini esprime rammarico. “Rimango in attesa di leggere le motivazioni della sentenza – è il commento del primo cittadino –. Non comprendo come sia possibile individuare la causa del deragliamento nella rottura di un giunto usurato da sostituire e non condannare chi avrebbe potuto e dovuto intervenire con la manutenzione necessaria ed evitare così il disastro. Esprimo a nome della città di Caravaggio ai familiari delle vittime il cordoglio della comunità e a quanti viaggiavano su quel treno e sono rimasti feriti nel corpo e nell'anima la nostra solidarietà. Continueremo a ricordare con semplici gesti ogni anniversario dell'incidente per chiedere che sia fatta giustizia e rinnovare con fermezza la richiesta che sia sempre garantita la sicurezza dei viaggiatori”.