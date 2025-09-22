Spada e corona rubate alla statua della Madonna

La chiesa aperta e la statua posizionata all’ingresso, ladri in azione alla Parrocchia di sant’Andrea Apostolo: depredata la Madonna Addolorata, amatissima icona della cittadina, dalla quale sono spariti coroncina, rosario e spada. Il furto, fra il curioso e il blasfemo, è stato denunciato ai Carabinieri. Gli oggetti trafugati non hanno alcun valore economico. Rimangono intrusione e offesa a un’icona cara a tanti cittadini.

Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere all’esterno. Le ipotesi? Un dispetto da parte di qualche balordo. Oppure, il che non si esclude, l’azione proprio di un fedele, desideroso di portarsi a casa qualche cimelio. È stato il sacrestano di parrocchia ad accorgersi, entrando in chiesa, che alla Madonna, poggiata su un basamento provvisorio e circondata da una cornice dorata in mezzo alla navata, mancava qualche cosa. Poco prima dell’orario supposto del furto la chiesa aveva ospitato un matrimonio. I ladri, con ogni probabilità, sono entrati in azione subito dopo. Per trafugare gli oggetti sacri hanno anche fatto un po’ di fatica. Fra statua e basamento un’altezza di almeno un paio di metri: per agguantare coroncina e rosario è stato necessario l’ausilio di una sedia, trovata spostata.

La Madonna Addolorata è un simbolo amato e lLa processione annuale un momento di condivisione sentito. Non vi si rinunciò neppure durante la pandemia, quando la statua, dopo una preghiera di "affidamento a Maria" della città, attraversò il paese su un furgone, con i fedeli affacciati a finestre e balconi. M.A.