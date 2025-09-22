Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino

Un boato nel cuore della notte, tanto violento da essere avvertito da buona parte degli abitanti del quartiere intorno ai portici di via Libertà, a Cinisello Balsamo, creando allarme e paura. Qualcuno ha pensato a un incidente o qualcosa di più serio, invece si trattava di una “semplice“ assalto allo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza al civico 86.

L’esplosione si è verificata alle 4.20 del mattino di ieri. La deflagrazione ha distrutto lo sportello provocando danni alla parete nella quale è inserito e sparpagliando calcinacci nel passaggio pedonale dei portici. Dopo “il botto“ i criminali hanno sradicato dal muro l’intera apparecchiatura per il prelievo dei contanti, caricandola su un’auto per poi fuggire con il contenuto senza lasciare traccia. Ancora da quantificare il bottino del colpo, che probabilmente si aggira intorno ad alcune migliaia di euro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori. Di particolare importanza sarà l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che puntano direttamente sullo sportello, ma anche quelli registrati da altre telecamere della zona e da quelle di ingresso e uscita dalla città.