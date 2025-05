De Maria suicida lanciandosi dal Duomo, terrore in piazza: “Un botto tremendo, pensavo qualcuno stesse sparando”

Milano – Prima “un botto tremendo e poi le grida e la gente che scappava”. Così ha descritto il suicidio di Emanuele De Maria, che si è gettato nel vuoto dalle terrazze del Duomo di Milano, Tommaso, il gestore di un chiosco che si trova proprio a pochi passi dal luogo in cui è avvenuto il fatto.

“Ho sentito un botto e ho visto la gente che scappava, poi un uomo per terra - ha raccontato ai cronisti - saranno state le due meno dieci del pomeriggio, mi sono spaventato sentendo le grida. Sono sceso dal chiosco e ho visto la persona per terra. Le forze dell'ordine in 10 minuti erano qua. Ho sentito un botto enorme, ho visto le scarpe che volavano. Si è svuotata la piazza in un attimo e ho pensato che poteva esserci qualcuno che sparava”.

Alcune persone che stavano passeggiando lungo corso Vittorio Emanuele II e che hanno assistito alla scena, hanno spiegato invece di avere sentito un grido prima del salto nel vuoto di De Maria dal Duomo, non è chiaro se da parte dello stesso De Maria o di qualche passante che si è accorto di quanto stava per accadere.

Emanuele De Maria era ricercato per la scomparsa di Chamila Dona Wijesuriya, sua collega di lavoro all’Hotel Berna di via Napo Torriani, il cui cadavere è stato trovato in un laghetto al Parco Nord circa un paio d’ore dopo il gesto estremo di De Maria, chiudendo così il giallo che ha scosso Milano nelle ultime ore. Un giallo sfociato in una doppia tragedia.