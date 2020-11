Milano, 24 novembre 2020 - L'ultima vittima del Covid, in ordine di tempo, è il Duomo di Milano. Il monumento simbolo della città ha registrato perdite per 23 milioni, equivalenti ai mancati ingressi durante il lockdown. Ma la Veneranda Fabbrica non demorde e lancia un messaggio di speranza: "Vogliamo affrontare questa situazione con lo spirito milanese, con il coraggio e la voglia di fare connaturate alla nostra città". Milano ha voglia di ripartire, tanto più adesso che i dati mostrano una schiarita su più fronti e si accende la speranza di passare presto in zona arancione, magari già da venerdì 27. A suffragare questa ipotesi il calo della pressione sugli ospedali, ieri per la prima volta nella seconda ondata, l'abbassamento del rapporto tamponi/positivi ieri al 16% e dell'indice Rt, sceso all'1,2 a Milano. E anche i dati numerici sembrano in netto miglioramento, con 1.604 nuovi casi registrati ieri, di cui 576 nella città capoluogo (contro i 2.208 contagi di domenica di cui 825 in città) mentre a livello regionale i nuovi casi ieri erano sono 5.289. Dopo Milano è ancora Varese a preoccupare per il numero di contagi: ieri +848, Monza e Brianza +749 e Como 842.

Si allenta la pressione negli ospedali

Ieri, per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, i lombardi ricoverati per Covid sono diminuiti non solo nei reparti (era già successo giovedì) ma anche in terapia intensiva: 945, meno quattro da domenica. Ci sono stati altri 140 morti, e più di un terzo, 51, erano del Milanese (che ha poco meno di un terzo dei nuovi contagiati, 1.604 ieri su 5.289 in Lombardia). Dei 9.276 pazienti totali, comprese le terapie intensive, oltre un terzo (3.462) sono in ospedali del Milanese, più di metà dei quali a Milano città.

Pregliasco: risultati interessanti da vaccino italiano

Intanto prosegue la corsa ai vaccini anti Covid, con l'Italia un po' indietro rispetto a Germania, che annuncia una campagna di vaccinazioni già a metà dicembre, e Gran Bretagna, che con Astrazeneca è molto avanti. Ma la terza via, quella appunto nostrana, va avanti e risulta anche promettente. "Sono molto interessanti i risultati del candidato vaccino italiano contro Covid-19 sviluppato da ReiThera: giustificano la comunicazione di oggi e oltretutto il progetto utilizza una tecnologia consolidata, che dovrebbe dare buoni risultati in futuro, via via che la sperimentazione va avanti". Lo afferma il virologo dell'Università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando l'aggiornamento sullo studio clinico di Fase 1 del candidato vaccino 'made in Italy' sperimentato dall'azienda di Castel Romano insieme a Spallanzani e ospedale di Verona.

Galli: Italia tutta gialla? Non possiamo permetterci una terza ondata

Gela le speranze degli italiani (alimentate anche dalle parole del premier Conte) su un'Italia tutta in zona gialla per Natale, l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. Ce la possiamo permettere? si domanda in modo retorico l'esperto. "Non possiedo capacità divinatorie e mi piacerebbe possa essere così - risponde Galli - . Credo però che tocchi continuare a dare alla popolazione i segnali necessari perché non si ripeta l'esperienza di quest'estate. Un'esperienza che, alla fine dei conti, ha provocato più di 12mila morti". Il primario del Sacco invita a pensare alle vittime della seconda ondata di Covid-19 prima di fare mosse che potrebbero innescarne una terza. Con in più l'aggravante di "una popolazione stanca, sfiduciata e con un atteggiamento assai meno solidale di quello che abbiamo visto la prima volta".

Le altre notizie di oggi

Covid, Lombardia in zona arancione: è conto alla rovescia. E a Natale?

Covid e scuola: la preside riapre il liceo. "Sto con gli studenti"

"Promozione Covid: Bara in omaggio". Pubblicità choc di un’impresa di pompe funebri