Milano, 24 novembre 2020 - Mancano pochi giorni al 27 novembre, la data in cui, stando alle regole del Dpcm, la Lombardia potrà passare dalla zona rossa a quella arancione. La regione più colpita dall'emergenza Covid-19 in Italia si avvicina a questa giornata-chiave con gli occhi puntati sui dati. Ieri la prima volta dall'inizio della seconda ondata i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti hanno fatto segnare il segno meno: in rianimazione - 4, per un totale di 945 posti occupati e -60 per gli altri ricoveri (complessivamente 8.331). Buone notizie anche dal rapporto casi-positivi, sceso al 16%, con 5.289 nuovi contagi a fronte di 32.862 tamponi. La seconda ondata continua a colpire duro nella macroarea Milano, Monza, Como e Varese, dove ieri si sono registrati oltre il 70% dei contagi lombardi. In flessione - anche se in questo caso i numeri restano ancora alti - i decessi: ieri erano 140 contro i 165 delle 24 ore precedenti (per un totale di 20.664 morti dall'inizio dell'emergenza). Numeri che fanno sperare che dopo la fase del "plateau" (la stabilizzazione della curva) la regione stia arrivando all'attesa fase di discesa. E' questo infatti il nodo fondamentale per consentire agli ospedali lombardi di riprendere fiato, dopo il picco di accessi delle scorse settimane.

Zone d'Italia: i colori delle regioni oggi

Il ministero della Salute ha emanato una serie di ordinanze che hanno inserito le regioni un'area di rischio. La classifica viene elaborata incrociando 21 indicatori (dal numero di contagi ai posti letto in terapia intensiva liberi, passando per l'ormai celebre indice Rt).

Gialla (rischio moderato): Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

Arancione (rischio sostenuto): Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

Rossa (rischio alto): Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta.

Ecco cosa potrebbe cambiare dal 27 novembre

Se Lombardia e Piemonte (un totale di 15 milioni di abitanti) vedono avvicinarsi un allentamento delle misure, un percorso inverso potrebbe attendere Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Basilicata. Queste regioni potrebbero infatti finire anche prima di venerdì 27 novembre in zona rossa. Una promozione in zona gialla potrebbe invece arrivare per Emilia-Romagna e Marche.

In Italia superata la soglia dei 50mila morti

Ieri in Italia i contagi erano 22.930 per un totale di 1.431.795 da inizio emergenza. Il dato più importante arriva però dalle vittime: ieri hanno raggiunto quota 50mila, con +630 nuovi decessi registrati da ieri che hanno portato il totale a 50.453. Una cifra raggiunta, dopo una sostanziale stabilità attorno ai 35mila morti durata tutta l'estate (dal 1 luglio al 22 settembre si è passati da 34.788 decessi a 35.738), in soli 60 giorni: dal 22 settembre a ieri sono stati oltre 14mila i morti per Covid-19.

Dpcm di Natale: Governo al lavoro

Nel frattempo il governo è al lavoro sul Natale 2020. Per le feste è probabile che si vada infatti verso due Dpcm – o verso un Dpcm a due stadi – il primo valido dal 3 al 23 dicembre il secondo dal 23 dicembre al 6-15 gennaio. Uno dei nodi chiave resta quello dello spostamento tra regioni a Natale. "Ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Spero che venerdì - ha proseguito - l'Rt, l'indice che misura la velocità del contagio, si avvicini all'uno. Significherebbe che siamo riusciti a congelare" il contagio. Tuttavia, ha aggiunto il premier, "il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile". Ed è polemica sullo stop a piste e impianti da sci: "Non possiamo permetterci vacanze indiscriminate sulla neve a Natale" ha detto il premier Conte. Un macigno sulla Lombardia: "Forse a Roma non hanno ancora capito che gran parte del Paese non vive di stipendio garantito. Mentre a Natale si scierà in Svizzera, in Austria e in Francia secondo il Governo da questa parte delle Alpi dovrà essere tutto chiuso":

La corsa al vaccino anti-Covid

Prosegue intanto la corsa al vaccino anti-Covid. La Germania ha annunciato una campagna di vaccinazioni già a metà dicembre mentre la Gran Bretagna con Astrazeneca è molto avanti. Ma la terza via, quella Italiana va avanti e risulta anche promettente. "Sono molto interessanti i risultati del candidato vaccino italiano contro Covid-19 sviluppato da ReiThera: giustificano la comunicazione di oggi e oltretutto il progetto utilizza una tecnologia consolidata, che dovrebbe dare buoni risultati in futuro, via via che la sperimentazione va avanti" ha detto il virologo dell'Università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando l'aggiornamento sullo studio clinico di Fase 1 del candidato vaccino 'made in Italy' sperimentato dall'azienda di Castel Romano insieme a Spallanzani e ospedale di Verona.

Le altre notizie sul Covid per approfondire

