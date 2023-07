Cosa fare e non fare in caso di incendio

Nel caso in cui si verifichi un incendio o una diffusione di fumo all'interno del locale in cui ci si trova, è importante seguire le seguenti procedure:

1. Allontanarsi rapidamente dal luogo, assicurandosi di chiudere la porta del locale.

2. Avvisare immediatamente il personale responsabile dell'emergenza affinché chiamino i Vigili del Fuoco al numero "115".

3. Seguire le procedure di evacuazione pianificate e posizionarsi in colonna vicino all'uscita più vicina, in attesa di ricevere l'ordine di evacuazione generale.

Se non è possibile dare l'allarme acustico, è necessario avvisare prima i dipendenti che lavorano negli uffici situati ai piani superiori o adiacenti al locale in fiamme.

Se l'incendio è distante dal luogo in cui ci si trova, è necessario attendere le istruzioni sulle procedure di evacuazione. Ognuno è obbligato a seguire le procedure stabilite dal Piano di emergenza.

In caso di presenza di fumo denso, si consiglia di camminare chinati, proteggendo naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se disponibile), e raggiungere luoghi sicuri come le scale esterne a prova di fumo. È consigliabile tenersi per mano e mantenere la calma.

Se la situazione non è critica, è consigliato aprire i serramenti dell'ultimo piano del vano scale e anche la porta che conduce al terrazzo. Ciò favorirà la dispersione dei fumi caldi dell'incendio e migliorerà l'evacuazione dell'edificio nei primi momenti.

Nel caso in cui il percorso verso le uscite di sicurezza sia bloccato dalle fiamme e dal fumo, bisogna utilizzare le scale alternative di deflusso verso l'esterno. Se anche le scale sono invase dal fumo e dalle fiamme, è necessario dirigersi verso il terrazzo dell'edificio. In caso di indisponibilità del terrazzo, è possibile rientrare nelle stanze d'ufficio, assicurandosi di chiudere la porta di accesso e segnalando la propria presenza dalle finestre o, ancora meglio, rimanendo sui balconi.

Se l'ufficio in fiamme si trova al piano inferiore rispetto al luogo in cui ci si trova, non aprire le finestre e rimuovere cautelativamente qualsiasi materiale infiammabile vicino alle finestre, come tende, mobili, accessori, ecc. Nel caso in cui non sia possibile evacuare verso l'esterno lungo il percorso designato, è indispensabile cercare rifugio, se possibile, in un luogo sicuro statico (se disponibile), oppure nei bagni (che dispongono di acqua e contengono poco materiale infiammabile). In alternativa, è possibile rimanere nell'ambiente in cui ci si trova, assicurandosi di chiudere completamente la porta di accesso.

Utilizzare indumenti disponibili per sigillare le fessure. Se non c'è fumo nella stanza, mantenere le finestre chiuse. Gli arredi come armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc., devono essere spostati lontano dalla porta e accostati a una finestra, se ce ne sono più di una, o posizionati in un luogo lontano dalla finestra e opposto all'area di attesa delle persone presenti. Le persone che indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere, ecc.) devono toglierli. È importante segnalare la propria presenza ai soccorritori all'esterno.

Durante l'evacuazione, non utilizzare ascensori o montacarichi e non percorrere le vie di fuga in direzione opposta al flusso normale di evacuazione (tutti devono scendere o salire insieme). Dopo l'utilizzo, tutte le porte di scale protette e a prova di fumo devono essere chiuse.

Se non si è adeguatamente addestrati, non tentare di spegnere l'incendio utilizzando gli estintori disponibili o i sistemi di idranti, specialmente quando le fiamme sono di forte intensità.

Se l'incendio coinvolge una persona, è opportuno impedire che la persona corra. Se possibile, farla distendersi e soffocare le fiamme con indumenti, coperte o altro. L'uso di un estintore a CO2 può causare soffocamento e ustioni alla persona. Una volta raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifici compiti previsti dal Piano di emergenza devono sostare in aree di raccolta, preferibilmente distanti dagli accessi dell'edificio per non ostacolare le operazioni di salvataggio e spegnimento da parte dei soccorritori (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia, ecc.).

Ricordare sempre i numeri di emergenza nazionali:

"115" - Vigili del Fuoco

"113" - Polizia

"112" - Carabinieri

"118" - Servizio Sanitario Nazionale